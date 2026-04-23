Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum 70-jÃ¤hrigen JubilÃ¤um des Bundesnachrichtendienstes (BND) haben die GrÃ¼nen mehr Tempo von der Bundesregierung bei der Reform der Nachrichtendienste gefordert.
"FÃ¼r ihre wichtige Arbeit in einer geopolitisch extrem aufgeheizten Zeit brauchen die Nachrichtendienste Klarheit und UnterstÃ¼tzung von Seiten der Politik", sagte der stellvertretende GrÃ¼nen-Fraktionsvorsitzende, Konstantin von Notz, der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Beides wÃ¼rde die Bundesregierung nicht bieten.
"Unsere Nachrichtendienste brauchen endlich eine zeitgemÃ¤ÃŸe und rechtsstaatliche Grundlage fÃ¼r ihre tÃ¤gliche Arbeit", sagte von Notz, der auch stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) ist. "Doch bis heute liegen dem Parlament keine ReformvorschlÃ¤ge vor, weder fÃ¼r die Novellierung des BND- noch des BfV-Gesetzes. Das ist sicherheitspolitisch ein massives VersÃ¤umnis."
Eine Reform stehe nicht nur schon seit langem aus, sondern sei auch verfassungsrechtlich geboten. "Gerade ein leistungsfÃ¤higer Auslandsnachrichtendienst ist von herausgehobener Bedeutung fÃ¼r die Sicherheit unseres Landes", so der GrÃ¼nen-Abgeordnete.
Lifestyle
GrÃ¼ne drÃ¤ngen auf Reform der Nachrichtendienste
- dts - 23. April 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum 70-jÃ¤hrigen JubilÃ¤um des Bundesnachrichtendienstes (BND) haben die GrÃ¼nen mehr Tempo von der Bundesregierung bei der Reform der Nachrichtendienste gefordert.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Wohnungsnot in vielen StÃ¤dten bringt die CDU-nahe Interessensvertretung Wirtschaftsrat der CDU eine "Fehlbelegungsabgabe" fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linken-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag haben die im Sommer anstehende automatische DiÃ¤tenerhÃ¶hung fÃ¼r Bundestagsabgeordnete scharfMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Marie-Louise Eta, die neue Cheftrainerin von Union Berlin und zugleich die erste Frau auf einem solchen Top-Posten in der Geschichte derMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die getrÃ¼bten Aussichten fÃ¼r die deutsche Wirtschaft bringen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zusÃ¤tzlichen Spielraum bei derMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat die geplante Ãœbernahme von Sky durch die RTL Deutschland ohne Auflagen freigegeben. Nach PrÃ¼fung desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Beim IT-Sicherheitsprogramm "Digital. Sicher. SouverÃ¤n." der Bundesregierung droht eine FinanzierungslÃ¼cke. Das geht aus der Antwort desMehr