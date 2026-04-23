Lifestyle

GrÃ¼ne drÃ¤ngen auf Reform der Nachrichtendienste

  • dts - 23. April 2026
Bild vergrößern: GrÃ¼ne drÃ¤ngen auf Reform der Nachrichtendienste
Logo von BND (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum 70-jÃ¤hrigen JubilÃ¤um des Bundesnachrichtendienstes (BND) haben die GrÃ¼nen mehr Tempo von der Bundesregierung bei der Reform der Nachrichtendienste gefordert.

"FÃ¼r ihre wichtige Arbeit in einer geopolitisch extrem aufgeheizten Zeit brauchen die Nachrichtendienste Klarheit und UnterstÃ¼tzung von Seiten der Politik", sagte der stellvertretende GrÃ¼nen-Fraktionsvorsitzende, Konstantin von Notz, der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Beides wÃ¼rde die Bundesregierung nicht bieten.

"Unsere Nachrichtendienste brauchen endlich eine zeitgemÃ¤ÃŸe und rechtsstaatliche Grundlage fÃ¼r ihre tÃ¤gliche Arbeit", sagte von Notz, der auch stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) ist. "Doch bis heute liegen dem Parlament keine ReformvorschlÃ¤ge vor, weder fÃ¼r die Novellierung des BND- noch des BfV-Gesetzes. Das ist sicherheitspolitisch ein massives VersÃ¤umnis."

Eine Reform stehe nicht nur schon seit langem aus, sondern sei auch verfassungsrechtlich geboten. "Gerade ein leistungsfÃ¤higer Auslandsnachrichtendienst ist von herausgehobener Bedeutung fÃ¼r die Sicherheit unseres Landes", so der GrÃ¼nen-Abgeordnete.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    CDU-Wirtschaftsrat will Abgabe fÃ¼r Gutverdiener in Sozialwohnungen
    CDU-Wirtschaftsrat will Abgabe fÃ¼r Gutverdiener in Sozialwohnungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Wohnungsnot in vielen StÃ¤dten bringt die CDU-nahe Interessensvertretung Wirtschaftsrat der CDU eine "Fehlbelegungsabgabe" fÃ¼r

    Mehr
    Linke kritisiert geplante DiÃ¤tenerhÃ¶hung als
    Linke kritisiert geplante DiÃ¤tenerhÃ¶hung als "dreist"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linken-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag haben die im Sommer anstehende automatische DiÃ¤tenerhÃ¶hung fÃ¼r Bundestagsabgeordnete scharf

    Mehr
    Union Berlin: Eta will als Trainerin mit ihrer Leistung Ã¼berzeugen
    Union Berlin: Eta will als Trainerin mit ihrer Leistung Ã¼berzeugen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Marie-Louise Eta, die neue Cheftrainerin von Union Berlin und zugleich die erste Frau auf einem solchen Top-Posten in der Geschichte der

    Mehr
    Gericht lehnt Zwangsgeld gegen Bund wegen Nitratbelastung ab
    Gericht lehnt Zwangsgeld gegen Bund wegen Nitratbelastung ab
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich nochmals stark gesunken
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich nochmals stark gesunken
    Frankfurter Flughafen weiht neues Terminal ein - Terminal 2 wird saniert
    Frankfurter Flughafen weiht neues Terminal ein - Terminal 2 wird saniert
    Iran-Krieg: Bundesregierung halbiert Wachstumsprognose fÃ¼r 2026
    Iran-Krieg: Bundesregierung halbiert Wachstumsprognose fÃ¼r 2026
    Mexikos PrÃ¤sidentin: Armee hatte keine Kenntnis von Anwesenheit mÃ¶glicher US-Agenten
    Mexikos PrÃ¤sidentin: Armee hatte keine Kenntnis von Anwesenheit mÃ¶glicher US-Agenten
    US-Finanzminister Bessent verteidigt Lockerung von Sanktionen fÃ¼r russisches Ã–l
    US-Finanzminister Bessent verteidigt Lockerung von Sanktionen fÃ¼r russisches Ã–l
    IG-Metall droht mit Protesten gegen mÃ¶gliche RentenkÃ¼rzungen
    IG-Metall droht mit Protesten gegen mÃ¶gliche RentenkÃ¼rzungen
    DGB kritisiert Bundesregierung fÃ¼r Ausschluss aus Reformkommissionen
    DGB kritisiert Bundesregierung fÃ¼r Ausschluss aus Reformkommissionen
    FC Bayern zieht nach Sieg in Leverkusen ins DFB-Pokalfinale ein
    FC Bayern zieht nach Sieg in Leverkusen ins DFB-Pokalfinale ein
    Umfrage: SPD und CDU anderthalb Jahre vor Landtagswahl in Niedersachsen gleichauf
    Umfrage: SPD und CDU anderthalb Jahre vor Landtagswahl in Niedersachsen gleichauf

    Top Meldungen

    FrÃ¼hjahrsprojektion: Klingbeil darf mehr Schulden machen
    FrÃ¼hjahrsprojektion: Klingbeil darf mehr Schulden machen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die getrÃ¼bten Aussichten fÃ¼r die deutsche Wirtschaft bringen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zusÃ¤tzlichen Spielraum bei der

    Mehr
    EU-Kommission gibt Ãœbernahme von Sky durch RTL ohne Auflagen frei
    EU-Kommission gibt Ãœbernahme von Sky durch RTL ohne Auflagen frei

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat die geplante Ãœbernahme von Sky durch die RTL Deutschland ohne Auflagen freigegeben. Nach PrÃ¼fung des

    Mehr
    Bundesregierung hat keine Nachfolge fÃ¼r IT-Sicherheitsprogramm
    Bundesregierung hat keine Nachfolge fÃ¼r IT-Sicherheitsprogramm

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Beim IT-Sicherheitsprogramm "Digital. Sicher. SouverÃ¤n." der Bundesregierung droht eine FinanzierungslÃ¼cke. Das geht aus der Antwort des

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts