GrÃ¼ne drÃ¤ngen auf Reform der Nachrichtendienste

Logo von BND (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum 70-jÃ¤hrigen JubilÃ¤um des Bundesnachrichtendienstes (BND) haben die GrÃ¼nen mehr Tempo von der Bundesregierung bei der Reform der Nachrichtendienste gefordert.



"FÃ¼r ihre wichtige Arbeit in einer geopolitisch extrem aufgeheizten Zeit brauchen die Nachrichtendienste Klarheit und UnterstÃ¼tzung von Seiten der Politik", sagte der stellvertretende GrÃ¼nen-Fraktionsvorsitzende, Konstantin von Notz, der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Beides wÃ¼rde die Bundesregierung nicht bieten.



"Unsere Nachrichtendienste brauchen endlich eine zeitgemÃ¤ÃŸe und rechtsstaatliche Grundlage fÃ¼r ihre tÃ¤gliche Arbeit", sagte von Notz, der auch stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) ist. "Doch bis heute liegen dem Parlament keine ReformvorschlÃ¤ge vor, weder fÃ¼r die Novellierung des BND- noch des BfV-Gesetzes. Das ist sicherheitspolitisch ein massives VersÃ¤umnis."



Eine Reform stehe nicht nur schon seit langem aus, sondern sei auch verfassungsrechtlich geboten. "Gerade ein leistungsfÃ¤higer Auslandsnachrichtendienst ist von herausgehobener Bedeutung fÃ¼r die Sicherheit unseres Landes", so der GrÃ¼nen-Abgeordnete.

