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Urteil: Anordnung zu Kastration zweier Nacktkatzen in Rheinland-Pfalz rechtens

  • AFP - 21. April 2026, 11:59 Uhr
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Canadian Sphynx
Bild: AFP

Die Anordnung einer sofortigen Kastration zweier Tiere einer Nacktkatzenart in Rheinland-Pfalz ist rechtmÃ¤ÃŸig. Es handle sich um eine Qualzucht, weil die Tiere keine funktionierenden Tasthaare haben, teilte das Oberverwaltungsgericht Koblenz mit.

Die Anordnung einer sofortigen Kastration zweier Tiere einer Nacktkatzenart in Rheinland-Pfalz ist rechtmÃ¤ÃŸig. Es handle sich um eine Qualzucht, weil die Tiere keine funktionierenden Tasthaare haben, teilte das Oberverwaltungsgericht Koblenz am Dienstag mit. BehÃ¶rden kÃ¶nnen demnach die Kastration anordnen, wenn zu erwarten ist, dass den Nachkommen erblich bedingt Organe fehlen und sie dadurch leiden. (Az.: 7 B 10250/26.OVG)

Geklagt hatte eine KatzenzÃ¼chterin der Nacktkatzenrasse Canadian Sphynx. Die Kreisverwaltung des Landkreises Bad Kreuznach ordnete die sofortige Kastration zweier ihrer Tiere an. Dagegen wehrte sich die Frau gerichtlich, scheiterte aber bereits in erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht Koblenz.

Diese Entscheidung bestÃ¤tigte das Oberverwaltungsgericht nun. Die Tasthaare, die sogenannten Vibrissen, dienen Katzen zur Orientierung im Dunkeln und bei der Untersuchung von GegenstÃ¤nden. Fehlten die Vibrissen, schrÃ¤nke dies das arttypische Verhalten der Katze so ein, dass sie leide, befanden die Richter.

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