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SPD widerspricht Merz bei Rente als Basisabsicherung

  • dts - 21. April 2026, 09:04 Uhr
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Rentenversicherung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, widerspricht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die gesetzliche Rente kÃ¼nftig nur noch als Basisabsicherung fÃ¼r das Alter zu verstehen.

"Auf die gesetzliche Rente muss man sich verlassen kÃ¶nnen", sagte Wiese den Sendern RTL und ntv. Die gesetzliche Rentenversicherung sei die Absicherung von vielen Menschen im Land. Viele hÃ¤tten in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt, "was sie mit ihrer eigenen HÃ¤nde Arbeit erwirtschaftet haben", so der SPD-Politiker. "Und das kann nicht nur eine Basisabsicherung sein, sondern auf die gesetzliche Rentenversicherung muss man sich verlassen."

Zugleich zeigte Wiese sich offen fÃ¼r die Weiterentwicklung des Rentensystems. "Trotzdem haben wir ja gerade auch die Reform der Riesterrente auf den Weg gebracht. Eine neue private, kapitalgedeckte Altersversicherung, was ein richtiges und wichtiges Modell ist." Er kÃ¶nne sich auch sehr gut vorstellen, so Wiese, die zweite SÃ¤ule der Betriebsrenten noch weiter zu stÃ¤rken und auszubauen. DarÃ¼ber hinaus plÃ¤diert Wiese fÃ¼r eine breitere Einzahler-Basis. "Ich bin sehr dafÃ¼r, dass Bundestagsabgeordnete einzahlen." Man kÃ¶nne auÃŸerdem die Frage stellen, ob auch NachbarlÃ¤nder einiges richtig machten bei der Rentenversicherung. Ã–sterreich und die NiederlÃ¤nder hÃ¤tten beispielsweise "mutige Modelle gemacht".

Mit Blick auf die weiteren Beratungen verwies Wiese auf die eingesetzte Rentenkommission der Koalition. Diese werde am 30. Juni ihre Ergebnisse prÃ¤sentieren. Es sei "gut, diese Kommission jetzt die Arbeit machen zu lassen und sich dann Ã¼ber die Ergebnisse zu beugen", sagte er.

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