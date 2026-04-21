VerbÃ¤nde fordern sicherere Schulwege fÃ¼r Kinder

Grundschulkinder vor Schule

Ein BÃ¼ndnis mehrerer VerbÃ¤nde hat Politik und Kommunen zu besseren und sichereren Schulwegen aufgerufen. Notwendig seien unter anderem Ã¼bersichtlichere Kreuzungen, ausreichend lange Ampelphasen und mehr SchulstraÃŸen, teilten die VerbÃ¤nde mit.

Ein BÃ¼ndnis mehrerer VerbÃ¤nde hat Politik und Kommunen zu besseren und sichereren Schulwegen aufgerufen. Notwendig seien unter anderem Ã¼bersichtlichere Kreuzungen, ausreichend lange Ampelphasen und mehr sogenannte SchulstraÃŸen, teilten die VerbÃ¤nde am Dienstag mit. Sie verwiesen auf eine Erhebung des Sinus-Instituts, wonach rund 67 Prozent der Kinder zwischen sechs und 13 Jahren gern zu FuÃŸ gehen.



Zugleich fÃ¼hle sich jedoch nur gut die HÃ¤lfte von ihnen auf dem Schulweg allein sicher.Â Als grÃ¶ÃŸte Gefahrenquelle nannten die Kinder laut dem sogenannten Monitor FuÃŸverkehr 2024 im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums den StraÃŸenverkehr, insbesondere Autos und Kreuzungen.Â



Die VerbÃ¤nde forderten deshalb unter anderem Tempo 30 im Umfeld von Schulen, eine bessere Trennung der verschiedenen Verkehrsarten sowie spezielle SchulstraÃŸen, auf denen der Autoverkehr zu StoÃŸzeiten eingeschrÃ¤nkt wird.



Auch sogenannte Elternhaltestellen in deutlicher Entfernung vom Schultor kÃ¶nnten dazu beitragen, den Eingang der SchulgelÃ¤nde sicherer zu gestalten, hieÃŸ es weiter. An dem Aufruf beteiligt sind das Deutsche Kinderhilfswerk, der Verband Bildung und Erziehung und der Verkehrsclub Deutschland.