Sterbefallzahlen im ersten Quartal auf Niveau der Vorjahre

Friedhof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im 1. Quartal 2026 sind in Deutschland rund 270.000 Menschen gestorben. Der fÃ¼r Wintermonate typische Einfluss von Atemwegserkrankungen auf die Sterbefallzahlen war in dieser Zeit vergleichsweise gering, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorlÃ¤ufigen Angaben am Dienstag mit.



Sie bewegten sich zumeist im Bereich der mittleren Werte der vier Vorjahre oder merklich darunter. Deutlichste Ausnahme waren erhÃ¶hte Sterbefallzahlen Mitte Januar (+sieben Prozent und +acht Prozent in den Kalenderwochen zwei und drei). Auf die einzelnen Monate bezogen betrug die Differenz zum jeweiligen mittleren Wert der Jahre 2022 bis 2025 fÃ¼r den Januar +drei Prozent, fÃ¼r den Februar +ein Prozent und fÃ¼r den MÃ¤rz -elf Prozent. Auch weitere Indikatoren, die das Robert-Koch-Institut (RKI) zur Einordnung der diesjÃ¤hrigen Grippewelle verÃ¶ffentlicht, liegen auf dem Niveau der Vorsaisons oder darunter.



Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnet Befunde zur Ãœbersterblichkeit auf Basis einer eigenen Hochrechnung unvollstÃ¤ndiger Meldungen und eines eigenen Ãœbersterblichkeitskonzepts europaweit vergleichend ein. Im 1. Quartal 2026 wurden in den meisten europÃ¤ischen LÃ¤ndern dort insbesondere zu Jahresbeginn grÃ¶ÃŸere Abweichungen von den erwartbaren Entwicklungen festgestellt. So wurde beispielsweise fÃ¼r Frankreich und fÃ¼r Spanien im Januar zeitweise eine "hohe" ("high excess mortality"), in Portugal sogar eine "sehr hohe" ("very high excess mortality") Ãœbersterblichkeit verzeichnet. Auch in vielen anderen LÃ¤ndern gab es bis in den MÃ¤rz 2026 hinein moderate Abweichungen ("moderate excess") von den Ã¼blichen Verlaufsmustern.

