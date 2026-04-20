US-BÃ¶rsen schwÃ¤cher - Kerosinpreise setzen Luftfahrt unter Druck

Wallstreet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Montag nachgegeben. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.442 Punkten berechnet, ein paar Punkte unter dem Schlussniveau vom Freitag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.110 Punkten 0,2 Prozent im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.590 Punkten 0,3 Prozent im Minus.



FÃ¼r Verunsicherung sorgte weiterhin die bald auslaufende brÃ¼chige Waffenruhe im Iran-Krieg. Sollten die fÃ¼r Mitte der Woche angekÃ¼ndigten Verhandlungen in Pakistan tatsÃ¤chlich stattfinden, dÃ¼rfte das jedoch fÃ¼r ein Aufatmen an der Wall Street sorgen.



Das Pharmaunternehmen Eli Lilly hat derweil eine Vereinbarung zur Ãœbernahme von Kelonia Therapeutics fÃ¼r 3,25 Milliarden Dollar getroffen. Die Unternehmen teilten mit, dass der Kaufpreis auf bis zu 7 Milliarden Dollar steigen kÃ¶nnte, wenn Kelonia bestimmte klinische, regulatorische und kommerzielle Meilensteine erreiche. Das "Wall Street Journal" berichtete, dass die beiden Unternehmen kurz vor einer solchen Vereinbarung standen.



AuÃŸerdem sorgten Medienberichte fÃ¼r Aufsehen, wonach Spirit Aviation Holdings der US-Regierung angeboten hat, eine Beteiligung an der Billigfluggesellschaft zu Ã¼bernehmen, um eine mÃ¶gliche Liquidation abzuwenden. Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sollen mitgeteilt haben, dass die Fluggesellschaft inmitten steigender Kerosinpreise eine Finanzspritze von der US-Regierung nachgefragt hat.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagabend stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1786 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8485 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.816 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 131,36 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 95,11 US-Dollar, das waren 5,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

