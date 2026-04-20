Dax schwach - Optimismus Ã¼ber Wochenende verflogen

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax Verluste gemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.417 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 1,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



"Vor dem Hintergrund der weiter unsicheren Lage in Nahost und der steigenden Energiepreise hielten sich die Verluste im Dax heute in Grenzen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Nach jeder Menge Hoffnung noch am Freitagnachmittag ist Ã¼ber das Wochenende die Verunsicherung an die BÃ¶rse zurÃ¼ckgekehrt. Je lÃ¤nger sich die Ã–lpreise auf dem hohen Niveau halten, desto grÃ¶ÃŸer werden die Auswirkungen auf die Teuerungsrate und das Konsumverhalten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob ein Barrel Ã–l Ã¼ber oder unter 100 US-Dollar kostet, als vielmehr auf den Trend und die Verweildauer des Preises auf dem erhÃ¶hten Niveau."



"Die USA haben Ã¼ber das Wochenende ein Schiff gekapert, das einen iranischen Hafen verlassen hatte, woraufhin der Iran weitere Verhandlungen mit den USA zunÃ¤chst einmal auf Eis gelegt hat. Mit jedem weiteren Abbruch der Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien schwindet die Motivation fÃ¼r neue AnsÃ¤tze und mit ihr auch die Motivation der Anleger fÃ¼r AktienkÃ¤ufe. Die Waffenruhe ist de facto nur auf dem Papier vorhanden und die vielen kleinen Brandherde in der Region und dem Iran lassen sich kaum vollstÃ¤ndig kontrollieren und lÃ¶schen."



Die Situation bleibe somit verworren und kaum berechenbar. Doch die langfristigen wirtschaftlichen Folgen des Krieges seien schon jetzt spÃ¼rbar. Allein die zerstÃ¶rte Infrastruktur benÃ¶tige Jahre, um wiederhergestellt werden zu kÃ¶nnen. "Die steigenden Energiekosten dÃ¼rften sich in den kommenden Monaten insbesondere bei den Lebensmittelpreisen bemerkbar machen. Durch Zweit- und Drittrundeneffekte kann dies Ã¼ber hÃ¶here LÃ¶hne und GehÃ¤lter zu einer steigenden Inflation fÃ¼hren. Da benÃ¶tigen Investoren heute schon eine gehÃ¶rige Portion Optimismus, um den Kauf von Aktien europÃ¤ischer Unternehmen rechtfertigen zu kÃ¶nnen."



"Die kommenden Wochen dÃ¼rften volatil bleiben und viele Ãœberraschungen parat halten. In Kombination mit der laufenden Berichtssaison kann schnell eine explosive Mischung fÃ¼r die FinanzmÃ¤rkte entstehen. Im Dax gehÃ¶rte heute die Commerzbank zu den wenigen Gewinnern, nachdem sich das Ãœbernahmethema durch die Unicredit erneut aufgetan hat. Das italienische Bankhaus hat nachgelegt und weitere Details zur geplanten Ãœbernahme der Commerzbank bekannt gegeben", so Lipkow.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagnachmittag stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1789 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8482 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.803 US-Dollar gezahlt (-0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 130,99 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 95,25 US-Dollar, das waren 5,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

