GrÃ¼ne werfen Schwarz-Rot schlechte Arbeitsmoral vor

Lars Klingbeil und Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen werfen der schwarz-roten Koalition ein an Arbeitsverweigerung grenzendes Verhalten vor. Grund dafÃ¼r sind die Anzahl schwarz-roter Initiativen im Bundestag sowie die Arbeitszeiten des Parlaments.



"Seit Sommer letzten Jahres kÃ¼ndigt die Bundesregierung groÃŸe Reformen an und wir mÃ¼ssen feststellen, dass das Parlament dazu bisher nichts Handfestes erreicht. Das drÃ¼ckt sich auch darin aus, dass die Plenarsitzungen derzeit kÃ¼rzer als gewÃ¶hnlich sind, weil die Koalition so wenige Gesetze aufsetzt", sagte die parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der GrÃ¼nen, Irene Mihalic, der "Welt". "Die vergangene Woche war in dieser Hinsicht ein weiterer Tiefpunkt, als die Koalition genauso viele Initiativen eingebracht hat wie wir als einzelne Fraktion. Wenn der Sitzungstag schon um 18 Uhr endet, mag das gut sein fÃ¼r die Work-Life-Balance, aber unser Anspruch als Parlamentarier sollte da ein anderer sein."



Die verfÃ¼gbare Bundestagsstatistik Ã¼ber die ersten elf Monate seit der Vereidigung von Friedrich Merz (CDU) als Kanzler zeigt: Das schwarz-rote Kabinett sowie die Fraktionen von Union und SPD haben deutlich mehr Initiativen in den Bundestag eingebracht als die Ampel-Regierung von Olaf Scholz (SPD) und die Fraktionen von Sozialdemokraten, GrÃ¼nen und FDP in ihren ersten elf Monaten. Die Regierung Merz hat dem Bundestag demnach in besagtem Zeitraum 156 Regierungsvorlagen vorgelegt. Das Kabinett Scholz kam im Vergleichszeitraum auf 84. Die Fraktionen von Union und SPD haben bislang gemeinsam 22 Initiativen eingebracht. Die Ampel-Fraktionen kamen in ihren ersten elf Monaten auf 43 Initiativen.



Der Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese war Teil der Ampel-Koalition. "Dass ausgerechnet die GrÃ¼nen sich herausnehmen, der schwarz-roten Regierung Arbeitsverweigerung vorzuwerfen, kann nur ein schlechter Witz sein", sagte der heutige parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Fraktion der "Welt". "In der Zeit der Ampel war es wirklich schwer zu entscheiden, wer der grÃ¶ÃŸere Verhinderer von notwendigen Reformen war - die GrÃ¼nen oder die FDP. Die Entscheidungswege bei den GrÃ¼nen waren hÃ¤ufig so konfus, dass man nie wusste, ob ein ausgehandelter Beschluss hÃ¤lt oder nicht." Oft genug seien Einigungen "von oben" wieder konfisziert worden. "Die Zusammenarbeit mit der Unionsfraktion funktioniert besser und professioneller", so Wiese weiter.



Auch der Erste Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unionsfraktion, Steffen Bilger (CDU), sagte der "Welt": "Der Vorwurf der `Arbeitsverweigerung` entbehrt jeder Grundlage." Schwarz-Rot sei eine "Arbeitskoalition", die Zahlen belegten das eindeutig: "In den ersten elf Monaten haben wir 50 Initiativen mehr in den Bundestag eingebracht als die Ampel-Regierung mit Beteiligung der GrÃ¼nen ihrerzeit im Vergleichszeitraum." Dabei beruft er sich auf die Gesamtzahl der eingebrachten Regierungsvorlagen bei Bundestag und Bundesrat. Schwarz-Rot kommt hier auf 170, die Ampel auf 90. Zum Vorwurf, dass die Plenarsitzungen teils eher frÃ¼h endeten, sagte Bilger, es mÃ¼sse "nicht der Normalzustand sein, dass der Bundestag regelmÃ¤ÃŸig bis Mitternacht oder noch lÃ¤nger tagt". Entscheidend sei, was am Ende beschlossen werde.

