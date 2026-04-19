New York (dts Nachrichtenagentur) - UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres hat den jÃ¼ngsten tÃ¶dlichen Angriff auf die Blauhelm-Mission im Libanon verurteilt. Der GeneralsekretÃ¤r verurteile den Angriff vom Samstag, bei dem ein franzÃ¶sischer Soldat getÃ¶tet und drei weitere verletzt wurden, auf das SchÃ¤rfste, sagte der Sprecher von Guterres.
Nach einer vorlÃ¤ufigen EinschÃ¤tzung der Unifil gerieten die Friedenstruppen unter Beschuss durch nichtstaatliche Akteure, vermutlich die Hisbollah, wÃ¤hrend sie einen Ort untersuchten, an dem Berichten zufolge mutmaÃŸliche improvisierte SprengsÃ¤tze auf einer StraÃŸe zwischen zwei Stellungen der Vereinten Nationen im Einsatzgebiet im SÃ¼dlibanon platziert worden waren. Es ist bereits der dritte Vorfall in den letzten Wochen, der zum Tod von bei der Unifil eingesetzten Friedenssoldaten gefÃ¼hrt hat und sich trotz der am 16. April verkÃ¼ndeten zehntÃ¤gigen Waffenruhe ereignet hat.
Guterres rief alle Akteure auf, die Einstellung der Feindseligkeiten zu respektieren und das Feuer einzustellen. Zudem mÃ¼ssten sie ihren Verpflichtungen nach dem VÃ¶lkerrecht nachkommen und die Sicherheit des UN-Personals sowie die Unverletzlichkeit von UN-Eigentum und -VermÃ¶genswerten jederzeit gewÃ¤hrleisten. Angriffe auf FriedenssicherungskrÃ¤fte mÃ¼ssen aufhÃ¶ren.
Brennpunkte
UN-GeneralsekretÃ¤r verurteilt Angriff auf Blauhelme im Libanon
- dts - 19. April 2026, 09:31 Uhr
.
New York (dts Nachrichtenagentur) - UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres hat den jÃ¼ngsten tÃ¶dlichen Angriff auf die Blauhelm-Mission im Libanon verurteilt. Der GeneralsekretÃ¤r verurteile den Angriff vom Samstag, bei dem ein franzÃ¶sischer Soldat getÃ¶tet und drei weitere verletzt wurden, auf das SchÃ¤rfste, sagte der Sprecher von Guterres.
Weitere Meldungen
Die private Rettungsaktion fÃ¼r den an der OstseekÃ¼ste festliegenden Wal ist am Sonntag fortgesetzt worden. Auf Livestreams im Internet war am Morgen zu sehen, wie Helfer aufMehr
Teheran (dts Nachrichtenagentur) - In den Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zur Beendigung des Krieges sehen die Iraner Fortschritte. Von einer Einigung seien dieMehr
Valetta (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der AsylantrÃ¤ge ist im ersten Quartal dieses Jahres gegenÃ¼ber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel (23 Prozent)Mehr
Top Meldungen
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die von der Bundesregierung geplante EntlastungsprÃ¤mie wird bei der Ã¼berwiegenden Zahl der Dax-Unternehmen nur zÃ¶gerlichMehr
Angesichts eines mÃ¶glichen Kerosinmangels in Deutschland als Folge des Iran-Kriegs hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) versichert, sie nehme die Sorgen derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der scharfen Kritik aus der Wirtschaft fordert der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) die Bundesregierung auf, die PlÃ¤neMehr