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UN-GeneralsekretÃ¤r verurteilt Angriff auf Blauhelme im Libanon

  • dts - 19. April 2026, 09:31 Uhr
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Antonio Guterres (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres hat den jÃ¼ngsten tÃ¶dlichen Angriff auf die Blauhelm-Mission im Libanon verurteilt. Der GeneralsekretÃ¤r verurteile den Angriff vom Samstag, bei dem ein franzÃ¶sischer Soldat getÃ¶tet und drei weitere verletzt wurden, auf das SchÃ¤rfste, sagte der Sprecher von Guterres.

Nach einer vorlÃ¤ufigen EinschÃ¤tzung der Unifil gerieten die Friedenstruppen unter Beschuss durch nichtstaatliche Akteure, vermutlich die Hisbollah, wÃ¤hrend sie einen Ort untersuchten, an dem Berichten zufolge mutmaÃŸliche improvisierte SprengsÃ¤tze auf einer StraÃŸe zwischen zwei Stellungen der Vereinten Nationen im Einsatzgebiet im SÃ¼dlibanon platziert worden waren. Es ist bereits der dritte Vorfall in den letzten Wochen, der zum Tod von bei der Unifil eingesetzten Friedenssoldaten gefÃ¼hrt hat und sich trotz der am 16. April verkÃ¼ndeten zehntÃ¤gigen Waffenruhe ereignet hat.

Guterres rief alle Akteure auf, die Einstellung der Feindseligkeiten zu respektieren und das Feuer einzustellen. Zudem mÃ¼ssten sie ihren Verpflichtungen nach dem VÃ¶lkerrecht nachkommen und die Sicherheit des UN-Personals sowie die Unverletzlichkeit von UN-Eigentum und -VermÃ¶genswerten jederzeit gewÃ¤hrleisten. Angriffe auf FriedenssicherungskrÃ¤fte mÃ¼ssen aufhÃ¶ren.

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