Verfassungsschutz Ã¼berprÃ¼fte 400 Organisationen und Einzelpersonen

KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Verfassungsschutz hat im Jahr 2025 im Auftrag der Bundesregierung fast 400 Organisationen und Einzelpersonen Ã¼berprÃ¼ft, die Ã¶ffentliche FÃ¶rdermittel beantragt haben oder im Rahmen von Programmen oder Preisvergaben des Bundes gefÃ¶rdert wurden. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Clara BÃ¼nger hervor, Ã¼ber die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Samstagausgaben) berichten.
Demnach wurden im vergangenen Jahr 218 Organisationen und 178 Personen nach dem sogenannten "Haber-Verfahren" Ã¼berprÃ¼ft. Solche ÃœberprÃ¼fungen waren zuletzt in die Kritik geraten, weil Kulturstaatsminister Wolfram Weimer drei Buchhandlungen nach einer solchen Abfrage beim Verfassungsschutz vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen hatte.
Nach den Angaben des Bundesinnenministeriums (BMI) hat das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) im Jahr 2025 in zehn FÃ¤llen bei Personen und in 34 FÃ¤llen bei Organisationen "das Vorliegen verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse" Ã¼bermittelt. Diese Ãœbermittlung erfolgt Ã¼ber das BMI an das jeweils anfragende Ministerium. AnschlieÃŸend gibt es die MÃ¶glichkeit, weitere Details zu erfragen. In Insgesamt 38 FÃ¤llen habe das BfV Informationen Ã¼bermittelt, die Ã¼ber das bloÃŸe Vorhandensein "verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse" hinausgehen.
Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Clara BÃ¼nger, kritisierte die ÃœberprÃ¼fungen. "Das Innenministerium fÃ¼hrt einen verdeckten Feldzug gegen die Zivilgesellschaft", sagte BÃ¼nger den Zeitungen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) missbrauche den Verfassungsschutz "als staatliche PrÃ¼fstelle fÃ¼r unliebsame Gesinnungen", kritisierte sie. "Diese Praxis der Hinterzimmer-Checks muss sofort enden. Wir brauchen Transparenz statt staatlichem Misstrauen gegen alle, die die Demokratie verteidigen."
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Verfassungsschutz Ã¼berprÃ¼fte 400 Organisationen und Einzelpersonen
- dts - 18. April 2026
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KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Verfassungsschutz hat im Jahr 2025 im Auftrag der Bundesregierung fast 400 Organisationen und Einzelpersonen Ã¼berprÃ¼ft, die Ã¶ffentliche FÃ¶rdermittel beantragt haben oder im Rahmen von Programmen oder Preisvergaben des Bundes gefÃ¶rdert wurden. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Clara BÃ¼nger hervor, Ã¼ber die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Samstagausgaben) berichten.
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