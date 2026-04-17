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Kampfjets und Feuerwerk: USA wollen 250. JubilÃ¤um auch in BrÃ¼ssel groÃŸ feiern

  • AFP - 17. April 2026, 15:50 Uhr
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Der US-Botschafter in Belgien, Bill White
Bild: AFP

ÃœberflÃ¼ge von Kampfjets, ein groÃŸes Feuerwerk und ein Konzert mit einem US-Star vor tausenden Menschen: Eine der grÃ¶ÃŸten Veranstaltungen anlÃ¤sslich des 250. Jahrestags der GrÃ¼ndung der USA soll Ende Juni in BrÃ¼ssel stattfinden.

ÃœberflÃ¼ge von Kampfjets, ein groÃŸes Feuerwerk und ein Konzert mit einem US-Star vor tausenden Menschen: Eine der grÃ¶ÃŸten Veranstaltungen anlÃ¤sslich des 250. Jahrestags der GrÃ¼ndung der USA soll Ende Juni in BrÃ¼ssel stattfinden. Es werde "das grÃ¶ÃŸte Ereignis, das beste, unglaublichste, auÃŸergewÃ¶hnlichste, phÃ¤nomenalste und fantastischste sein â€“ abgesehen von denen des PrÃ¤sidenten in Washington", sagte US-Botschafter Bill White der Nachrichtenagentur AFP am Freitag.Â 

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat eine ganze Reihe von Aktionen geplant, um den 250. Jahrestag der UnabhÃ¤ngigkeitserklÃ¤rung der Vereinigten Staaten zu feiern. Neben Riesenpartys zÃ¤hlt dazu unter anderem der Bau eines monumentalen Triumphbogens im Herzen von Washington.

In BrÃ¼ssel sind die Feierlichkeiten am 28. Juni im Jubelpark (Parc du Cinquantenaire) im Europaviertel der belgischen Hauptstadt vorgesehen. Der Botschafter rechnet mit 5000 Besuchern, darunter der belgische Premierminister Bart De Wever, der zu diesem Anlass "eine Rede halten" soll. "Wir werden den Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte dabeihaben, der ein sehr guter Freund von mir ist, und wir hoffen, Ursula von der Leyen zu empfangen, um die EU zu vertreten", sagte White.Â 

Zudem seien "hochrangige PersÃ¶nlichkeiten" aus der US-Regierung eingeladen, sagt der Botschafter. Demnach werde eine "Ã¤uÃŸerst bekannte" BerÃ¼hmtheit fÃ¼r die Unterhaltung sorgen. Der Mann, dessen Namen er vorerst nicht nennen will, habe "800 Millionen Hits" verkauft. Nach einem Ãœberflug von MilitÃ¤rflugzeugen der Typen F-35, F-16 und A-400 solle als HÃ¶hepunkt der Veranstaltung ein halbstÃ¼ndiges Feuerwerk abgebrannt werden.Â 

Auf Anfrage der AFP bestÃ¤tigten das Umfeld des belgischen Premierministers, des Nato-GeneralsekretÃ¤rs und der PrÃ¤sidentin der EuropÃ¤ischen Kommission deren Teilnahme an dieser Veranstaltung zunÃ¤chst nicht.

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