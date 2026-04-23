Reza Pahlavi mahnt Westen zu mehr Engagement gegen Mullah-Regime

Reza Pahlavi am 23.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der iranische Exilpolitiker Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestÃ¼rzten Schahs, hat die westlichen Demokratien zu mehr Engagement gegen das iranische Regime aufgefordert.



"Die internationalen Medien berichten Ã¼ber die jÃ¼ngsten Wendungen in der sogenannten Diplomatie, Ã¼ber WaffenstillstÃ¤nde, Verhandlungen und Abkommen", sagte er am Donnerstag vor Journalisten in Berlin. Dabei lieÃŸen sie jedoch die tatsÃ¤chliche Lage vor Ort auÃŸer Acht: "Eine Revolte einer ganzen Generation, der tiefgreifendste Aufstand im Iran seit 1979."



"Wenn die LegitimitÃ¤t stirbt, beginnt die Macht zu brÃ¶ckeln", so Pahlavi. Die Frage sei nicht, ob der Wandel kommen werde - der Wandel sei im Gange. "Die eigentliche Frage ist, wie viele Iraner ihr Leben verlieren werden, wÃ¤hrend die Gemeinschaft der westlichen Demokratien weiterhin tatenlos zusieht." Es fÃ¤nden weiterhin GrÃ¤ueltaten statt, die die Welt nicht sehen kÃ¶nne, weil das Regime den Internetzugang gesperrt und die Zeugen zum Schweigen gebracht habe.



Pahlavi befindet sich derzeit fÃ¼r politische GesprÃ¤che in Berlin. Treffen mit Regierungsmitgliedern sind nach Angaben von Regierungssprecher Stefan Kornelius allerdings nicht geplant. Demnach sieht die Bundesregierung "keinen Anlass, mit ihm das GesprÃ¤ch zu suchen". Die Ansprechpartner fÃ¼r Iran seien momentan das Regime in Iran.

