Gewerkschaftschef Vassiliadis kritisiert Merz

Michael Vassiliadis (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Gewerkschaftschef Michael Vassiliadis kritisiert die Bundesregierung um Kanzler Friedrich Merz (CDU) fÃ¼r ihre Kommunikation. "Ich habe den Kanzler gewarnt: HÃ¶rt auf mit dem Quatsch", sagte der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) dem "Spiegel". Die Bundesregierung mÃ¼sse die Reformen verstÃ¤ndlicher erklÃ¤ren. "Dann ist die Bereitschaft der Menschen viel grÃ¶ÃŸer, auch mitzumachen. Die sind doch nicht blÃ¶d, die wissen auch, dass sich etwas Ã¤ndern muss."



Von Merz erwartet Vassiliadis, dass er sich ein Vorbild an einem seiner VorgÃ¤nger nimmt, wenn es darum geht, die Menschen zu Ã¼berzeugen. "Gerhard SchrÃ¶der hat das damals geschafft. Er hatte fÃ¼r die Agenda 2010 eine BegrÃ¼ndung, die stichhaltig war: Er wollte die Zahl der damals 5,5 Millionen Arbeitslosen senken. DafÃ¼r hat er einen schmerzhaften Prozess eingeleitet, gegen seine Klientel." Genau wie SchrÃ¶der damals mÃ¼sse nun die Union als Kanzlerpartei FÃ¼hrungsstÃ¤rke zeigen.



Merz mÃ¼sse in Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, VerbÃ¤nden und anderen Beteiligten eine positive ErzÃ¤hlung Ã¼ber die Zukunft des Landes und der deutschen Wirtschaft finden. "Wir mÃ¼ssen eine Idee entwickeln, wie unsere Zukunft aussehen kann. DafÃ¼r muss ich den Menschen mehr anbieten als nur die Vision, dass wir viele WindrÃ¤der haben werden und damit alle Zukunftsthemen umfassend angegangen seien."



Die Debatte Ã¼ber die aktuellen ReformvorschlÃ¤ge sei zwar notwendig, aber falsch aufgesetzt, so Vassiliadis. Die Koalition mÃ¼sse den Wahlkampf beenden und souverÃ¤n das Land regieren. "Aber statt den Reformbedarf vernÃ¼nftig zu erklÃ¤ren, schwadronieren Regierungsmitglieder Ã¼ber Lifestyle-Teilzeit. Oder der Kanzler klagt, alle seien zu oft krank."



Zum Referentenentwurf fÃ¼r die Gesundheitsreform sagte der Gewerkschafter, es bedÃ¼rfe kreativerer VorschlÃ¤ge, um Kosten zu sparen, bevor man die einzelnen Beitragszahler belaste. "Die Regierung kÃ¶nnte etwa die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel abschaffen. Davon wÃ¼rden die Krankenkassen profitieren, aber auch Langzeitkranke, die hÃ¤ufig die Kosten fÃ¼r ihre Medikamente selbst aufbringen."

