Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundestag hat eine Initiative zur Beschleunigung der Vergabe Ã¶ffentlicher AuftrÃ¤ge auf den Weg gebracht. Ein entsprechender Gesetzentwurf der Bundesregierung wurde am Donnerstag mit den Stimmen der Koalition beschlossen.
Zu den zentralen Zielen gehÃ¶ren die ErhÃ¶hung der Wertgrenze fÃ¼r DirektauftrÃ¤ge des Bundes auf 50.000 Euro, die Reduzierung von Nachweis- und Dokumentationspflichten sowie die Beschleunigung von NachprÃ¼fungsverfahren. AuÃŸerdem sollen spezifische MaÃŸnahmen fÃ¼r mittelstÃ¤ndische Unternehmen und "junge und innovative Unternehmen" eingefÃ¼hrt werden, um deren Beteiligung an Ã¶ffentlichen Ausschreibungen zu erleichtern. Zudem sind Entlastungen fÃ¼r die Verwaltung vorgesehen.
UrsprÃ¼nglich sollte der Gesetzentwurf bereits Anfang des Jahres beschlossen werden. Ein Streit um eine Flexibilisierung des sogenannten Losgrundsatzes hatte aber eine abschlieÃŸende Befassung verzÃ¶gert. Insbesondere die Bauindustrie und die kommunalen SpitzenverbÃ¤nde kritisierten in diesem Zusammenhang "zeitraubende und komplizierte Vergabeverfahren".
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Bundestag beschlieÃŸt Beschleunigung von Vergabeverfahren
- dts - 23. April 2026, 10:29 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundestag hat eine Initiative zur Beschleunigung der Vergabe Ã¶ffentlicher AuftrÃ¤ge auf den Weg gebracht. Ein entsprechender Gesetzentwurf der Bundesregierung wurde am Donnerstag mit den Stimmen der Koalition beschlossen.
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