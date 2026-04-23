Eine Woche nach einem schweren Arbeitsunfall in einer Lederfabrik im hessischen Runkel mit vier Toten steht die Todesursache fest. Die Mitarbeiter seien an einer Schwefelwasserstoffvergiftung gestorben, teilten die Polizei in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Limburg am Donnerstag gemeinsam mit. Das habe die Obduktion ergeben. Weitere Erkenntnisse solle eine forensisch-toxikologische Untersuchung ergeben.
Das UnglÃ¼ck hatte sich am Donnerstag vergangener Woche ereignet. FÃ¼nf Menschen wurden bewusstlos in der Fabrik gefunden, drei von ihnen starben noch am selben Tag. Zwei weitere wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Mittwoch teilten die Ermittler mit, dass einer von ihnen, ein 35-JÃ¤hriger, ebenfalls den Folgen seiner Verletzungen erlegen sei.
Schwefelwasserstoff in hoher Konzentration kann innerhalb kÃ¼rzester Zeit zu Kollaps, Bewusstlosigkeit, AtemlÃ¤hmung und Herzversagen fÃ¼hren. Wie es zu dem UnglÃ¼ck kam, ist laut Staatsanwaltschaft und Polizei weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.
Brennpunkte
Fabrikunfall in Hessen: Mitarbeiter starben an Schwefelwasserstoffvergiftung
- AFP - 23. April 2026, 12:25 Uhr
Eine Woche nach einem Arbeitsunfall in einer Lederfabrik im hessischen Runkel mit vier Toten steht die Todesursache fest. Die Mitarbeiter seien an einer Schwefelwasserstoffvergiftung gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.
Eine Woche nach einem schweren Arbeitsunfall in einer Lederfabrik im hessischen Runkel mit vier Toten steht die Todesursache fest. Die Mitarbeiter seien an einer Schwefelwasserstoffvergiftung gestorben, teilten die Polizei in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Limburg am Donnerstag gemeinsam mit. Das habe die Obduktion ergeben. Weitere Erkenntnisse solle eine forensisch-toxikologische Untersuchung ergeben.
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