Nach einer Explosion in einer FuÃŸgÃ¤ngerunterfÃ¼hrung im saarlÃ¤ndischen VÃ¶lklingen mit einem Toten und vier Verletzten haben Ermittler einen VerdÃ¤chtigen festgenommen.Â Es handle sich um einen 45-JÃ¤hrigen, teilte die Staatsanwaltschaft SaarbrÃ¼cken am Donnerstag mit. Dem Mann werden Mord, versuchter Mord und gefÃ¤hrliche KÃ¶rperverletzung vorgeworfen.
Er soll den 32-JÃ¤hrigen, der bei der Explosion ums Leben kam, gekannt haben.Â Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll er diesem ein Paket mit einem Sprengsatz geschickt haben. Im Glauben, dass sich darin Drogen befinden, soll der 32-JÃ¤hrige das Paket in einem Versteck nahe der FuÃŸgÃ¤ngerunterfÃ¼hrung abgestellt haben. In der Nacht zum Samstag nahm er es wieder an sich und Ã¶ffnete es. Dadurch kam es zur Explosion.
Gegen den 45-JÃ¤hrigen wurde bereits wegen eines VerstoÃŸes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Am Mittwoch wurde seine Wohnung durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Ermittler Chemikalien, die zur Herstellung von Sprengstoffen geeignet sind. Der 45-JÃ¤hrige kam in Untersuchungshaft.
Brennpunkte
Festnahme nach Explosion mit einem Toten und vier Verletzten im Saarland
- AFP - 23. April 2026, 12:39 Uhr
Nach einer Explosion in einer FuÃŸgÃ¤ngerunterfÃ¼hrung im saarlÃ¤ndischen VÃ¶lklingen mit einem Toten und vier Verletzten haben Ermittler einen VerdÃ¤chtigen festgenommen.
Nach einer Explosion in einer FuÃŸgÃ¤ngerunterfÃ¼hrung im saarlÃ¤ndischen VÃ¶lklingen mit einem Toten und vier Verletzten haben Ermittler einen VerdÃ¤chtigen festgenommen.Â Es handle sich um einen 45-JÃ¤hrigen, teilte die Staatsanwaltschaft SaarbrÃ¼cken am Donnerstag mit. Dem Mann werden Mord, versuchter Mord und gefÃ¤hrliche KÃ¶rperverletzung vorgeworfen.
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