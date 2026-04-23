Weniger Schnupfen, mehr psychische Belastungen: Krankenstand leicht entspannt

Stethoskop und Tabletten

Weniger Schnupfen, mehr psychische Belastungen: Im ersten Quartal hat sich der Krankenstand nach einer Auswertung der Betriebskrankenkassen im Vergleich zu den Vorjahresquartalen leicht entspannt. Eine Kehrtwende ist laut BKK aber nicht in Sicht.

Weniger Schnupfen, mehr psychische Belastungen: Im ersten Quartal dieses Jahres hat sich der Krankenstand nach einer Auswertung der Betriebskrankenkassen im Vergleich zu den Vorjahren leicht entspannt. Eine Kehrtwende sei aber nicht in Sicht, erklÃ¤rte der BKK-Dachverband am Donnerstag in Berlin.



Die ErkÃ¤ltungs- und Grippesaison verlief zu Jahresbeginn gegenÃ¼ber dem Vorjahr etwas milder. Atemwegserkrankungen sind zwar weiterhin die hÃ¤ufigste Ursache fÃ¼r Fehlzeiten, der Krankenstand deswegen gingen im Vergleich zum ersten Quartal 2025 aber um ein Viertel zurÃ¼ck.



Psychische Erkrankungen sorgten hingegen fÃ¼r mehr und lÃ¤ngere Fehlzeiten. Am grÃ¶ÃŸten fÃ¤llt demnach der Zuwachs in jÃ¼ngeren Altersgruppen aus, allen voran bei den 25- bis 44-JÃ¤hrigen. Besonders kritisch ist laut BKK die lange Ausfalldauer der BeschÃ¤ftigten von durchschnittlich mehr als fÃ¼nf Wochen. Auch die Zahlen wegen Verletzungen und Vergiftungen stiegen leicht an.



Zwischen Januar und MÃ¤rz 2026 lag der Krankenstand der bei den Betriebskrankenkassen Versicherten mit durchschnittlich 6,41 Prozent etwas unter den Vergleichsquartalen von 2024 mit 6,48Â Prozent und 2025 mit 6,84 Prozent. Im Vergleich zur Zeit vor der Coronapandemie liegt der Krankenstand demnach aber weiterhin hÃ¶her, was die Kasse auch auf die EinfÃ¼hrung der elektronischen ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigung im Jahr 2022 zurÃ¼ckfÃ¼hrt. Seitdem werden die Krankmeldungen digital an die Krankenkassen Ã¼bermittelt und damit erstmals vollstÃ¤ndig erfasst.