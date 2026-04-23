Politik

Weniger Schnupfen, mehr psychische Belastungen: Krankenstand leicht entspannt

  • AFP - 23. April 2026, 12:11 Uhr
Bild vergrößern: Weniger Schnupfen, mehr psychische Belastungen: Krankenstand leicht entspannt
Stethoskop und Tabletten
Bild: AFP

Weniger Schnupfen, mehr psychische Belastungen: Im ersten Quartal hat sich der Krankenstand nach einer Auswertung der Betriebskrankenkassen im Vergleich zu den Vorjahresquartalen leicht entspannt. Eine Kehrtwende ist laut BKK aber nicht in Sicht.

Weniger Schnupfen, mehr psychische Belastungen: Im ersten Quartal dieses Jahres hat sich der Krankenstand nach einer Auswertung der Betriebskrankenkassen im Vergleich zu den Vorjahren leicht entspannt. Eine Kehrtwende sei aber nicht in Sicht, erklÃ¤rte der BKK-Dachverband am Donnerstag in Berlin.

Die ErkÃ¤ltungs- und Grippesaison verlief zu Jahresbeginn gegenÃ¼ber dem Vorjahr etwas milder. Atemwegserkrankungen sind zwar weiterhin die hÃ¤ufigste Ursache fÃ¼r Fehlzeiten, der Krankenstand deswegen gingen im Vergleich zum ersten Quartal 2025 aber um ein Viertel zurÃ¼ck.

Psychische Erkrankungen sorgten hingegen fÃ¼r mehr und lÃ¤ngere Fehlzeiten. Am grÃ¶ÃŸten fÃ¤llt demnach der Zuwachs in jÃ¼ngeren Altersgruppen aus, allen voran bei den 25- bis 44-JÃ¤hrigen. Besonders kritisch ist laut BKK die lange Ausfalldauer der BeschÃ¤ftigten von durchschnittlich mehr als fÃ¼nf Wochen. Auch die Zahlen wegen Verletzungen und Vergiftungen stiegen leicht an.

Zwischen Januar und MÃ¤rz 2026 lag der Krankenstand der bei den Betriebskrankenkassen Versicherten mit durchschnittlich 6,41 Prozent etwas unter den Vergleichsquartalen von 2024 mit 6,48Â Prozent und 2025 mit 6,84 Prozent. Im Vergleich zur Zeit vor der Coronapandemie liegt der Krankenstand demnach aber weiterhin hÃ¶her, was die Kasse auch auf die EinfÃ¼hrung der elektronischen ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigung im Jahr 2022 zurÃ¼ckfÃ¼hrt. Seitdem werden die Krankmeldungen digital an die Krankenkassen Ã¼bermittelt und damit erstmals vollstÃ¤ndig erfasst.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Steinmeier startet Kampagne zu neuem
    Steinmeier startet Kampagne zu neuem "Ehrentag" am 23. Mai

    BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat am Donnerstag die Kampagne zu seiner Initiative "Der Ehrentag" gestartet. Er wÃ¼nsche sich, "diesen Tag zu einem wirklich groÃŸen

    Mehr
    UmweltverbÃ¤nde dringen auf Abkehr von fossilen Importen und Ãœbergewinnsteuer
    UmweltverbÃ¤nde dringen auf Abkehr von fossilen Importen und Ãœbergewinnsteuer

    Eine Abkehr von fossilen Energieimporten sowie eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r Energiekonzerne haben Umwelt- und Klimaschutzorganisationen im Vorfeld des informellen EU-Gipfels in

    Mehr
    Schlechte Wirtschaftslage vergrÃ¶ÃŸert Spielraum fÃ¼r Neuverschuldung
    Schlechte Wirtschaftslage vergrÃ¶ÃŸert Spielraum fÃ¼r Neuverschuldung

    Die sich verschlechternden Wachstumsaussichten bedeuten fÃ¼r die Bundesregierung einen hÃ¶heren Spielraum bei der Neuverschuldung. Allein im kommenden Jahr dÃ¼rfe

    Mehr
    Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht
    Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht
    Neues Gesetz soll Ã¶ffentliche Vergabeverfahren beschleunigen
    Neues Gesetz soll Ã¶ffentliche Vergabeverfahren beschleunigen
    Umfrage: Auto gewinnt an Beliebtheit - Jeder Dritte meidet Bahnfahrten
    Umfrage: Auto gewinnt an Beliebtheit - Jeder Dritte meidet Bahnfahrten
    Hohen Zulassungszahlen im MÃ¤rz - EU-Neuwagenmarkt im ersten Quartal stark
    Hohen Zulassungszahlen im MÃ¤rz - EU-Neuwagenmarkt im ersten Quartal stark
    Buckelwal vor Insel Poel: Retter wollen mehr als hundert Meter lange Rinne graben
    Buckelwal vor Insel Poel: Retter wollen mehr als hundert Meter lange Rinne graben
    Festnahme nach Explosion mit einem Toten und vier Verletzten im Saarland
    Festnahme nach Explosion mit einem Toten und vier Verletzten im Saarland
    Fabrikunfall in Hessen: Mitarbeiter starben an Schwefelwasserstoffvergiftung
    Fabrikunfall in Hessen: Mitarbeiter starben an Schwefelwasserstoffvergiftung
    Bafin findet in fast jeder dritten geprÃ¼ften Bilanz Fehler
    Bafin findet in fast jeder dritten geprÃ¼ften Bilanz Fehler
    ZF spricht sich fÃ¼r RÃ¼ckkehr zur Atomkraft aus
    ZF spricht sich fÃ¼r RÃ¼ckkehr zur Atomkraft aus
    Suche nach vermisstem Kind in ThÃ¼ringen: Junge in HÃ¼hnerstall eingeschlossen
    Suche nach vermisstem Kind in ThÃ¼ringen: Junge in HÃ¼hnerstall eingeschlossen

    Top Meldungen

    Studie: Deutschland kÃ¶nnte Potenziale der Industrie besser nutzen
    Studie: Deutschland kÃ¶nnte Potenziale der Industrie besser nutzen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat das Potenzial, die Herausforderungen der Transformation zu bewÃ¤ltigen, benÃ¶tigt dafÃ¼r jedoch eine Ã„nderung der

    Mehr
    EuropÃ¤ischer Gerichtshof: EU-Genehmigung fÃ¼r Lufthansa-Milliardenhilfen nichtig
    EuropÃ¤ischer Gerichtshof: EU-Genehmigung fÃ¼r Lufthansa-Milliardenhilfen nichtig

    Die Genehmigung der EU-Kommission fÃ¼r Milliardenhilfen des Bundes fÃ¼r die Lufthansa in der Corona-Pandemie ist nichtig. Das entschied am Donnerstag der EuropÃ¤ische Gerichtshof

    Mehr
    Medien: MinenrÃ¤umung in StraÃŸe von Hormus kÃ¶nnte halbes Jahr dauern
    Medien: MinenrÃ¤umung in StraÃŸe von Hormus kÃ¶nnte halbes Jahr dauern

    Die RÃ¤umung von Seeminen in der StraÃŸe von Hormus kÃ¶nnte nach EinschÃ¤tzung des US-MilitÃ¤rs einige Zeit dauern. Eine EinschÃ¤tzung des Pentagons, Ã¼ber die am Mittwoch die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts