Verdi kÃ¼ndigt Proteste gegen Warkens Gesundheitsreform an

Verdi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verdi-Chef Frank Werneke hat mit scharfer Kritik auf die RegierungsplÃ¤ne fÃ¼r eine Reform des Gesundheitssystems reagiert und Proteste angekÃ¼ndigt. "Das von Ministerin Warken vorgelegte Gesundheitspaket hat eine negative Schlagseite", sagte Werneke dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben). Seine Gewerkschaft werde deshalb "in den kommenden Wochen Proteste gegen die von der Bundesregierung geplanten Streichungen im Gesundheitssystem organisieren".



Werneke reagierte damit auf die von Ministerin Nina Warken (CDU) vorgelegten PlÃ¤ne zum Umbau des Gesundheitssystems. "Die Verteilung der Lasten geht eindeutig zulasten der KrankenhÃ¤user und der Versicherten, wÃ¤hrend die niedergelassenen Ã„rzte und die Pharmaindustrie relativ ungeschoren davonkommen", kritisierte der Gewerkschaftschef.



"Wenn das Paket so durchkommt, entstehen in vielen KrankenhÃ¤usern, die ohnehin schon am seidenen Faden hÃ¤ngen, hohe Mindereinnahmen." Das werde dann "an vielen Stellen der TodesstoÃŸ sein", so Werneke. "Die Situation in den KrankenhÃ¤usern ist hochdramatisch, die Gesundheitsversorgung gerÃ¤t in Gefahr."

