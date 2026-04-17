Jazeek verdrÃ¤ngt BTS von Spitze der Album-Charts

Jazeek (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Der Rapper Jazeek steht mit "4LAP" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Die K-Pop-Gruppe BTS ("Arirang") fÃ¤llt auf den zweiten Rang zurÃ¼ck. An dritter Stelle folgt Tom Twers` EP "Mein Herz kriegst du nicht".



In den Single-Charts erreicht Tame Impalas "Dracula" erstmals die Spitze, unterstÃ¼tzt vom Remix mit Blackpink-SÃ¤ngerin Jennie. Die Ã¼brigen Medaillen holen Dominic Fike ("Babydoll", zwei) und Zara Larsson ("Lush Life", drei).



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller MusikverkÃ¤ufe ab.

