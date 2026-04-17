Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Der Rapper Jazeek steht mit "4LAP" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.
Die K-Pop-Gruppe BTS ("Arirang") fÃ¤llt auf den zweiten Rang zurÃ¼ck. An dritter Stelle folgt Tom Twers` EP "Mein Herz kriegst du nicht".
In den Single-Charts erreicht Tame Impalas "Dracula" erstmals die Spitze, unterstÃ¼tzt vom Remix mit Blackpink-SÃ¤ngerin Jennie. Die Ã¼brigen Medaillen holen Dominic Fike ("Babydoll", zwei) und Zara Larsson ("Lush Life", drei).
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller MusikverkÃ¤ufe ab.
Lifestyle
Jazeek verdrÃ¤ngt BTS von Spitze der Album-Charts
- dts - 17. April 2026, 15:44 Uhr
.
Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Der Rapper Jazeek steht mit "4LAP" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.
Weitere Meldungen
ÃœberflÃ¼ge von Kampfjets, ein groÃŸes Feuerwerk und ein Konzert mit einem US-Star vor tausenden Menschen: Eine der grÃ¶ÃŸten Veranstaltungen anlÃ¤sslich des 250. Jahrestags derMehr
Ein deutsch-argentinisches Forscherteam hat in Patagonien einen neuen Langhalssaurier entdeckt. Der Dinosaurier namens Bicharracosaurus dionidei aus der oberen Jurazeit lebte vorMehr
Wegen Berichten Ã¼ber SicherheitslÃ¼cken bessert die EU bei ihrer neuen App fÃ¼r Alterskontrollen nach. Es seien "sofortige MaÃŸnahmen" ergriffen worden, sagte ein Sprecher derMehr
Top Meldungen
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) hat den in Deutschland geplanten Tankrabatt kritisiert. "Solche MaÃŸnahmen sind problematisch", sagteMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die mÃ¶gliche Abschaffung eines Feiertags als Beitrag zur BewÃ¤ltigung der aktuellen Krise ist laut stellvertretendem Regierungssprecher SteffenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt angesichts drohender Kerosin-Knappheit vor Insolvenzen von Fluggesellschaften und SchÃ¤den fÃ¼rMehr