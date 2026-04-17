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Auf Schafsfarm in Patagonien: Forscherteam entdeckt neuen Langhalssaurier

  • AFP - 17. April 2026, 15:29 Uhr
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Argentinischer Teil Patagoniens
Bild: AFP

Ein deutsch-argentinisches Forscherteam hat in Patagonien einen neuen Langhalssaurier entdeckt. Der Dinosaurier namens Bicharracosaurus dionidei aus der oberen Jurazeit lebte vor rund 155 Millionen Jahren.

Ein deutsch-argentinisches Forscherteam hat in Patagonien einen neuen Langhalssaurier entdeckt. Der Dinosaurier namens Bicharracosaurus dionidei aus der oberen Jurazeit lebte vor rund 155 Millionen Jahren, wie die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns am Donnerstag in MÃ¼nchen mitteilte. Geborgen wurden Teile der WirbelsÃ¤ule mit mehr als 30 Hals-, RÃ¼cken- und Schwanzwirbeln, mehrere Rippen sowie ein BruchstÃ¼ck des Beckenknochens.

Mit ihren massigen KÃ¶rpern, langen HÃ¤lsen und SchwÃ¤nzen sowie winzigen KÃ¶pfen entsprechen Langhalssaurier fÃ¼r viele Menschen dem Bild des typischen Dinosauriers. Zu den sogenannten Sauropoden gehÃ¶ren die grÃ¶ÃŸten bekannten Landtiere Ã¼berhaupt, mit einer KÃ¶rperlÃ¤nge von bis zu 40 Metern. Bekannteste Vertreter sind Diplodocus oder Brachiosaurus.

Der im sÃ¼dlichen Argentinien gefundene neue Langhalsdinosaurier ist nicht ganz so groÃŸ. Die Forscher schÃ¤tzen die LÃ¤nge des Bicharracosaurus dionidei auf rund 20 Meter. Die Ãœberreste gehÃ¶ren demnach zu einem erwachsenen Tier, das vor rund 155 Millionen Jahren auf dem sÃ¼dlichen Kontinent Gondwana lebte. Die ersten Ãœberreste von Bicharracosaurus dionidei entdeckte den Angaben zufolge ein Schafhirte auf seiner Farm.

Das Wissen Ã¼ber die Evolution der Sauropoden der oberen Jurazeit beruht den Forschern zufolge bisher Ã¼berwiegend auf Fossilfunden aus Nordamerika und anderen Fundstellen auf der nÃ¶rdlichen Halbkugel. Auf den sÃ¼dlichen Kontinenten sind solche Funde selten. Die Fossilfundstelle in Argentinien liefert demnach nun wichtiges Vergleichsmaterial, um die Entwicklungsgeschichte dieser Tiere insbesondere auf der SÃ¼dhalbkugel zu ergÃ¤nzen.

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