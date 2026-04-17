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SicherheitslÃ¼cken entdeckt: EU bessert bei App fÃ¼r Alterskontrollen nach

  • AFP - 17. April 2026, 14:50 Uhr
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Tiktok-Logo auf einem Smartphone
Bild: AFP

Wegen Berichten Ã¼ber SicherheitslÃ¼cken bessert die EU bei ihrer neuen App fÃ¼r Alterskontrollen nach. Es seien 'sofortige MaÃŸnahmen' ergriffen worden, sagte ein Sprecher.

Wegen Berichten Ã¼ber SicherheitslÃ¼cken bessert die EU bei ihrer neuen App fÃ¼r Alterskontrollen nach. Es seien "sofortige MaÃŸnahmen" ergriffen worden, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Freitag vor Journalisten. Eine neue Version solle noch im Laufe des Tages online gestellt werden.

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hatte am Mittwoch verkÃ¼ndet, die App werde "bald" einsatzbereit sein. UnabhÃ¤ngige Entwickler wiesen daraufhin auf Schwachstellen in der App hin. Die Anwendung soll Pornoseiten oder Online-Netzwerke wie Tiktok, Instagram und Youtube fÃ¼r Kinder sperren kÃ¶nnen.Â 

Zwar kÃ¶nnen Kunden die App noch nicht herunterladen, doch wurde ihr Code auf der Entwickler-Plattform Github verÃ¶ffentlicht. Damit wolle die Kommission Transparenz zeigen und anderen Entwicklern "ermÃ¶glichen, das Programm zu testen, damit zu experimentieren und uns mÃ¶glicherweise dabei zu helfen, es zu verbessern", sagte der Sprecher.

BrÃ¼ssel steht unter Druck, LÃ¶sungen zum Schutz von Kindern im Internet zu entwickeln, da mehrere EU-Staaten PlÃ¤ne vorantreiben, soziale Medien fÃ¼r Kinder unter einem bestimmten Alter zu verbieten.

EU-Vertreter rÃ¤umten bereits ein, dass die App nicht absolut sicher sei und umgangen werden kÃ¶nne - etwa durch die Nutzung eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN). Oder minderjÃ¤hrige kÃ¶nnten Ã¤ltere Geschwister und Freunde, Eltern oder Betreuer um Hilfe bitten, um Zugang zu gesperrten Websites zu erhalten.

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