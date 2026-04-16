Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die vom Familienministerium geplanten Ã„nderungen im Umgang mit geflÃ¼chteten unbegleiteten MinderjÃ¤hrigen stoÃŸen bei FachverbÃ¤nden und in der Opposition im Bundestag auf EmpÃ¶rung.
"Eine Wohnsitzverpflichtung und drohende BuÃŸgelder nur fÃ¼r geflÃ¼chtete Kinder und Jugendliche, wÃ¤re eine diskriminierende Praxis, die in keiner Weise die Probleme lÃ¶st", sagte Lennart Scholz, Referent des Bundesfachverbands MinderjÃ¤hrigkeit und Flucht (BuMF), dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben). Die hier geplanten Ã„nderungen seien "verfassungs- und europarechtswidrig."
AuslÃ¤ndische Heranwachsende, die unbegleitet nach Deutschland kommen, werden auf die JugendÃ¤mter im Land verteilt, die dann fÃ¼r Unterbringung und Versorgung verantwortlich sind. Nach Angaben der Bundesregierung wurde im Jahr 2022/2023 die Betreuung bei mehr als jedem Zehnten eingestellt, weil die MinderjÃ¤hrigen den zugeteilten Wohnort wieder verlassen haben. In Zukunft kÃ¶nnte ihnen dafÃ¼r ein BuÃŸgeld drohen - laut Gesetzentwurf zu ihrem besseren Schutz.
Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Heidi Reichinnek, nannte den Vorschlag "schlichtweg BlÃ¶dsinn". MinderjÃ¤hrige in Obhut des Jugendamtes seien nicht in der Lage, BuÃŸgelder zu zahlen. "Insofern lÃ¤uft es auf eine Kriminalisierung hinaus, die unnÃ¶tig ist und die man ganz einfach umgehen kÃ¶nnte, indem man ihre Interessen ordentlich berÃ¼cksichtigt."
Die jugendpolitische Sprecherin der GrÃ¼nen, Denise Loop, spricht von FreiheitseinschrÃ¤nkung fÃ¼r auslÃ¤ndische Kinder und Jugendliche. "Das ist ein fatales Signal und kann ihre Integration massiv erschweren", sagte sie den Zeitungen. "Unbegleitete auslÃ¤ndische MinderjÃ¤hrige sind in erster Linie auch Kinder und Jugendliche und sollten auch als solche behandelt werden."
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BuÃŸgeldplÃ¤ne fÃ¼r geflÃ¼chtete MinderjÃ¤hrige stoÃŸen auf Kritik
- dts - 16. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die vom Familienministerium geplanten Ã„nderungen im Umgang mit geflÃ¼chteten unbegleiteten MinderjÃ¤hrigen stoÃŸen bei FachverbÃ¤nden und in der Opposition im Bundestag auf EmpÃ¶rung.
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