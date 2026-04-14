Spitzentreffen in Villa Borsig drohte ohne Ergebnis zu enden

Klingbeil, Merz, Dobrindt bei Kabinettsklausur in der Villa Borsig (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Beim Spitzentreffen zwischen CDU, CSU und SPD am Wochenende in der Berliner Villa Borsig waren die Konflikte offenbar deutlich grundlegender als bisher bekannt. Sogar ein Abbruch und eine Vertagung der Verhandlungen am Tegeler See hÃ¤tten zeitweise im Raum gestanden, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf mehrere KoalitionÃ¤re. Weil aber allen Beteiligten klar gewesen sei, dass man ohne Entlastungssignal nicht vor die BÃ¼rger hÃ¤tte treten kÃ¶nnen, habe man sich am Ende zusammengerauft, heiÃŸt es aus Regierungskreisen.



Auf beiden Seiten gibt es laut "Spiegel" Kritik an der VerhandlungsfÃ¼hrung des jeweils anderen Koalitionspartners. Aus der Union war wÃ¤hrend der Verhandlungen Ã¼ber die "Bild" die Forderung lanciert worden, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu reduzieren und einen Karenztag einzufÃ¼hren. Beides gilt innerhalb der SPD als inakzeptabel, die Forderung wurde als Provokation gewertet. Auch hatte die Union die Abschaffung des gesetzlichen Feiertages am 1. Mai ins Spiel gebracht, hieÃŸ es. Sozialdemokraten nahmen das als Affront wahr. In der SPD wird nach Angaben des Nachrichtenmagazins auÃŸerdem verbreitet, Verhandlungen Ã¼ber eine Einkommensteuerreform seien weit fortgeschritten gewesen und von der Union plÃ¶tzlich beendet worden.



Umgekehrt war die SPD unter anderem bei der Gesundheitsreform nicht bereit, konkrete Reformzusagen zu machen, wie die Union sie sich gewÃ¼nscht hÃ¤tte, hieÃŸ es weiter. Auch das Beharren der SPD auf eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne habe aus Unionssicht die Verhandlungen unnÃ¶tig verkompliziert. Die SPD sei getrieben von den Parteilinken und Gewerkschaften, lautet ein Vorwurf.



Die SPD besteht laut "Spiegel" darauf, dass es eine Zusage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gegeben habe: WÃ¼rde die EU eine entsprechende Regelung zur Ãœbergewinnsteuer beschlieÃŸen, wÃ¼rde man sie mittragen. Am Ende fand dieser Kompromiss auch Eingang ins Verhandlungsergebnis.



Unterschiedliche Antworten gibt es laut des Berichts in der Koalition auf die Frage, warum das Treffen trotz intensiver Vorbereitung derart langwierig und zÃ¤h verlaufen ist. In der SPD ist demnach von einem "Politikmanagementproblem" beim Koalitionspartner die Rede. Absprachen zwischen den Koordinatoren der Koalition oder den Parteichefs seien der jeweils anderen Ebene nicht bekannt gewesen, hieÃŸ es.



Aus der Union wird dieser Vorwurf zurÃ¼ckgewiesen. Der Prozess sei so angelegt, dass jede Seite immerzu Ã¼ber alles informiert gewesen sei. Die Verhandlungen in der sogenannten Sherpa-Runde, der Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU), FinanzstaatssekretÃ¤r BjÃ¶rn BÃ¶hning (SPD) sowie Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) angehÃ¶ren, habe den Detailgrad von Koalitionsverhandlungen. Jeder Halbsatz sei vorbereitet, von fehlender Koordinierung kÃ¶nne keine Rede sein, hieÃŸ es weiter.



Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten das Wochenende Ã¼ber in der Villa Borsig, dem GÃ¤stehaus des AuswÃ¤rtigen Amtes, in unterschiedlichen Konstellationen Ã¼ber Reformen der Sozialsysteme, Einsparungen im Bundeshaushalt sowie Entlastungen der BÃ¼rger in der Energiekrise beraten. Nach fast 24 Verhandlungsstunden hatten die Parteivorsitzenden am Montag ein dreiseitiges Ergebnispapier prÃ¤sentiert. Dessen wesentliche Bestandteile waren eine vorÃ¼bergehende Senkung der Energiesteuer auf Diesel und Benzin sowie die Option fÃ¼r Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eine steuer- und sozialversicherungsfreie EntlastungsprÃ¤mie in HÃ¶he von 1.000 Euro zu vereinbaren.

