Wildberger kÃ¼ndigt "zweites Entlastungskabinett" an

Karsten Wildberger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat ein weiteres "Entlastungspaket" fÃ¼r Unternehmen angekÃ¼ndigt.



"Ziel ist, noch vor der Sommerpause ein zweites Entlastungskabinett einzuberufen. Damit wollen wir die Wirtschaft erneut um mehrere Milliarden Euro BÃ¼rokratiekosten erleichtern", sagte Wildberger dem Pro-Newsletter Technologie des Nachrichtenportals Politico. "DafÃ¼r sind viele MaÃŸnahmen in Arbeit."



Und weiter: "Ein Beispiel ist die EinfÃ¼hrung des GebÃ¤udetyps E - also einfacheres Bauen mit gÃ¼nstigeren Standards. Hierzu befinden wir uns derzeit in konstruktiven GesprÃ¤chen mit den anderen Ressorts."



Wildberger treibt zudem gemeinsam mit europÃ¤ischen Unternehmen den Aufbau einer Alternative zur umstrittenen Datenanalyse-Software des US-Konzerns Palantir voran. "Meine PrÃ¤ferenz ist, dass wir in Europa eigene Produkte und Unternehmen entwickeln, die auf dem Weltmarkt konkurrenzfÃ¤hig sind", sagte Wildberger.



"Deswegen wollen wir perspektivisch auf europÃ¤ische Alternativen setzen." In Europa gebe es bereits geeignete Anbieter: "Es gibt europÃ¤ische Unternehmen mit den nÃ¶tigen FÃ¤higkeiten, die wir unterstÃ¼tzen". Der Aufbau entsprechender LÃ¶sungen brauche jedoch Zeit: "Das kann zwei bis drei Jahre dauern."



Wildberger sieht den Staat in der Verantwortung, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen. "FÃ¼r mich bedeutet das auch, mit Unternehmen zu arbeiten, die noch nicht die nÃ¶tige Reputation oder GrÃ¶ÃŸe haben. Wir mÃ¼ssen ihnen das Signal geben, dass wir ihnen solche Aufgaben zutrauen."



Dazu will Wildberger neue Wege einschlagen. "Wenn Staat und BehÃ¶rden mit kleineren Firmen in der Entwicklungsphase zusammenarbeiten, ist das nicht der klassische Weg, aber wir brauchen genau dieses Umdenken", sagte er.



Bis zur Schaffung einer europÃ¤ischen Alternative schloss Wildberger eine Nutzung von Palantir nicht jedoch aus: "Es ist grundsÃ¤tzlich mÃ¶glich, die Technologie so einzusetzen, dass bestimmte SouverÃ¤nitÃ¤tsanforderungen erfÃ¼llt werden". Vorrang habe die Gefahrenabwehr: "Wenn die Alternative ist, dass keine vergleichbare LÃ¶sung zur VerfÃ¼gung steht, dann hat fÃ¼r mich die Sicherheit Vorrang."

