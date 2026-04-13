US-BÃ¶rsen legen Unsicherheit Ã¼ber StraÃŸe von Hormus ab

Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben zum Wochenstart zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.218 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.885 Punkten 1,0 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.385 Punkten 1,1 Prozent im Plus.



Dabei konnte die Wall Street die EinbuÃŸen vom Beginn des Handelstags aufholen und in den grÃ¼nen Bereich klettern. Die nun von den USA durchgefÃ¼hrte Blockade der StraÃŸe von Hormus sorgte zunÃ¤chst offenbar fÃ¼r Unsicherheit. Die eher optimistischen Anleger versuchten dann allerdings wohl, das ein oder andere SchnÃ¤ppchen zu machen.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagabend stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1762 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8502 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.743 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,67 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 98,30 US-Dollar, das waren 404 Cent oder 4,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

