Deutschland veranstaltet Konferenz zu Krieg im Sudan - Hoffen auf humanitÃ¤re Hilfe

FlÃ¼chtling in Sudans Darfur-Provinz

Drei Jahre nach Beginn des verheerenden BÃ¼rgerkriegs im Sudan will die Bundesregierung als Gastgeberin einer internationalen Konferenz Bewegung in die verfahrene Lage bringen. Ziel der Veranstaltung am Mittwoch sei es, 'die FriedensbemÃ¼hungen voranzubringen'.

Drei Jahre nach Beginn des verheerenden BÃ¼rgerkriegs im Sudan will die Bundesregierung als Gastgeberin einer internationalen Konferenz Bewegung in die verfahrene Lage bringen. Ziel der Veranstaltung am Mittwoch in Berlin sei es, "die FriedensbemÃ¼hungen weiter voranzubringen und weitere dringend benÃ¶tigte humanitÃ¤re Mittel fÃ¼r die notleidende ZivilbevÃ¶lkerung in Sudan zu mobilisieren", sagte eine Sprecherin des AuswÃ¤rtigen Amts am Montag. Im Sudan spiele sich "die grÃ¶ÃŸte humanitÃ¤re Katastrophe dieser Welt mit einem unfassbarem Leid" ab.



Die Konferenz solle zudem Vertreterinnen und Vertreter der sudanesischen Zivilgesellschaft eine "Plattform" bieten, um Ã¼ber Wege "zu einer demokratisch legitimierten Nachkriegsordnung zu beraten", fÃ¼gte die Sprecherin hinzu. Die aktuelle Lage in dem BÃ¼rgerkriegsland bezeichnete sie als schwierig: Im Moment sei "keine der beiden Konfliktparteien zu einem Waffenstillstand bereit" - trotz eines konkreten Vorschlags, den eine Vermittlergruppe aus den USA, Saudi-Arabien, Ã„gypten und den Vereinigen Arabischen Emiraten vorgelegt habe.



Bei der Konferenz in Berlin solle es auch um die Frage gehen, "wie wir weiter auf die wichtigen Akteure Einfluss nehmen kÃ¶nnen, auch auf regionale Akteure, die Einfluss auf das Kriegsgeschehen haben, und auf die Konfliktparteien", sagte die Sprecherin.



Die AuÃŸenamtssprecherin Ã¤uÃŸerte die Hoffnung, dass auf der Konferenz Hilfszusagen der TeilnehmerlÃ¤nder gesammelt werden. Eine genaue Summe wollte sie nicht nennen.Â Sie verwies darauf, dass Deutschland "weltweit einer der grÃ¶ÃŸten humanitÃ¤ren Geber im Sudan" sei. Im vergangenen Jahr habe die Bundesrepublik Ã¼ber 160 Millionen Euro fÃ¼r Sudan und seine NachbarlÃ¤nder zur VerfÃ¼gung gestellt.



Im Sudan, dem drittgrÃ¶ÃŸten Land Afrikas, liefern sich die Armee von MilitÃ¤rherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines frÃ¼heren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo einen erbitterten Machtkampf. Die KÃ¤mpfe halten seit April 2023 an und haben sich in den vergangenen Monaten intensiviert - dabei wurden wiederholt Drohnen eingesetzt, die bewohnte Gebiete, Schulen und KrankenhÃ¤user trafen.Â



Durch den Krieg sind zehntausende Menschen getÃ¶tet worden, mehr als elf Millionen Menschen wurden vertrieben. Der Konflikt hat zu einer der schlimmsten humanitÃ¤ren Krisen weltweit gefÃ¼hrt. Der UNO zufolge weist das Vorgehen der RSF-Miliz im Sudan "die charakteristischen Merkmale eines VÃ¶lkermords" auf. BemÃ¼hungen um eine Waffenruhe blieben bislang erfolglos.