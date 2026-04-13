Anklage in Bayern: Mann soll MÃ¤dchen Ã¼ber Internet missbraucht haben

Justitia

Gegen einen Mann aus Bayern ist Anklage erhoben worden, weil er ein MÃ¤dchen auf den Philippinen Ã¼ber das Internet missbraucht haben soll. Das teilte die bei der Staatsanwaltschaft Bamberg angesiedelte Zentralstelle Cybercrime Bayern mit.

Gegen einen Mann aus Bayern ist Anklage erhoben worden, weil er ein MÃ¤dchen auf den Philippinen Ã¼ber das Internet missbraucht haben soll. Der 53-JÃ¤hrige soll Ã¼ber einen Messengerdienst in dutzenden FÃ¤llen den sexuellen Missbrauch des MÃ¤dchens auf den Philippinen angeleitet haben, wie die bei der Staatsanwaltschaft Bamberg angesiedelte Zentralstelle Cybercrime Bayern am Montag mitteilte.



Dem Mann aus dem Landkreis Erlangen-HÃ¶chstadt wird vorgeworfen, in 74 FÃ¤llen sexuelle Handlungen an dem damals acht bis elf Jahre alten Kind veranlasst zu haben. Zudem soll er in einem Fall selbst auf die Philippinen gereist sein, um das MÃ¤dchen zu missbrauchen.



Nach den Ermittlungen hatte der Mann zunÃ¤chst Kontakt zur Mutter des Kinds aufgenommen und sie gegen Geld zu Video- und Bildaufnahmen bewegt. SpÃ¤ter soll er das MÃ¤dchen selbst zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Live-Stream-Missbrauch, bei dem der sexuelle Missbrauch live Ã¼ber das Internet Ã¼bertragen wird.



Ausgangspunkt der Ermittlungen war den Angaben zufolge ein Hinweis australischer SicherheitsbehÃ¶rden, der auf Informationen einer Hilfsorganisation auf den Philippinen zurÃ¼ckging. In der Folge identifizierten die Ermittler den Beschuldigten.



Der 53-JÃ¤hrige wurde im Mai 2025 festgenommen. Er sitzt seitdem in einer bayerischen Haftanstalt in Untersuchungshaft. Ãœber die Zulassung der Anklage entscheidet das Landgericht NÃ¼rnberg-FÃ¼rth.