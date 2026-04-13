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TierschutzmÃ¤ngel auf Gnadenhof: Gericht bestÃ¤tigt Abbau von Tierbestand

  • AFP - 13. April 2026, 11:18 Uhr
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Hunde in Tierrettungsstation in Frankreich
Bild: AFP

Eine von BehÃ¶rden in Rheinland-Pfalz wegen TierschutzmÃ¤ngeln angeordnete drastische Reduzierung des Tierbestands auf einem Gnadenhof fÃ¼r Hunde ist rechtens. Das entschied das Verwaltungsgericht Koblenz.

Ein von BehÃ¶rden in Rheinland-Pfalz wegen TierschutzmÃ¤ngeln angeordneter drastischer Abbau des Tierbestands auf einem Gnadenhof fÃ¼r Hunde ist rechtens. Das Verwaltungsgericht Koblenz wies mit einem am Montag verÃ¶ffentlichten Urteil eine Klage der Betreiberin zurÃ¼ck. (3Â KÂ 498/25.KO)

Die Frau betrieb einen Gnadenhof, auf dem sie ursprÃ¼nglich 61 Hunde hielt. Bei einer tierÃ¤rztlichen Kontrolle wurden erhebliche hygienische MissstÃ¤nde aufgedeckt. Zudem waren einige der Tiere schlecht gepflegt und hatten beispielsweise Ã¼berlanges und verfilztes Fell. Nicht aneinander gewÃ¶hnte Hunde waren zusammen untergebracht, was zu zahlreichen Bissverletzungen fÃ¼hrte.

Der Landkreis Ahrweiler ordnete an, dass die Frau nicht mehr als fÃ¼nf Hunde betreuen darf. Der hiergegen von der KlÃ¤gerin erhobene Eilantrag blieb vor dem Verwaltungsgericht Koblenz und dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz erfolglos. Im Nachgang nahmen die BehÃ¶rden der Frau 47 Hunde weg. Auch eine von der KlÃ¤gerin anschlieÃŸend erhobene Klage, mit welcher sie unter anderem die Aufhebung des eingeschrÃ¤nkten Tierhaltungs- und Tierbetreuungsverbots anstrebte, blieb nun erfolglos.

Die tierschutzrechtliche Anordnung sei rechtmÃ¤ÃŸig erlassen worden, befanden die Koblenzer Richter. Die KlÃ¤gerin habe den Vorgaben des Tierschutzgesetzes wiederholt und grob zuwidergehandelt und dadurch den von ihr gehaltenen Tieren erhebliche Schmerzen und Leiden zugefÃ¼gt. Gegen das Urteil ist Berufung am Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz mÃ¶glich.

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