Wirtschaft

FrÃ¼hjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt im Zeichen des Iran-Kriegs

  • AFP - 13. April 2026, 04:05 Uhr
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In Washington beginnt am Montag die FrÃ¼hjahrstagung des Internationalen WÃ¤hrungsfonds (IWF) und der Weltbank. Ein Schwerpunktthema sind die wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Folgen des Iran-Kriegs.

In Washington beginnt am Montag die FrÃ¼hjahrstagung des Internationalen WÃ¤hrungsfonds (IWF) und der Weltbank (ab 16.00 Uhr MESZ). Schwerpunktthema sind die wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Folgen des Iran-Kriegs. IWF-Chefin Kristalina Georgieva hatte am Donnerstag in ihrer EinfÃ¼hrungsrede gesagt, sie erwarte eine ErnÃ¤hrungskrise und nÃ¶tige Finanzhilfen von bis zu 50 Milliarden Dollar (rund 43 Milliarden Euro) fÃ¼r besonders bedÃ¼rftige LÃ¤nder.

Am Dienstag stellt der IWF seinen Bericht zu den Perspektiven der Weltwirtschaft vor, die sich laut Georgieva eingetrÃ¼bt haben. FÃ¼r Deutschland nehmen an der Tagung Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (beide SPD) teil.

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