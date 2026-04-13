In Washington beginnt am Montag die FrÃ¼hjahrstagung des Internationalen WÃ¤hrungsfonds (IWF) und der Weltbank (ab 16.00 Uhr MESZ). Schwerpunktthema sind die wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Folgen des Iran-Kriegs. IWF-Chefin Kristalina Georgieva hatte am Donnerstag in ihrer EinfÃ¼hrungsrede gesagt, sie erwarte eine ErnÃ¤hrungskrise und nÃ¶tige Finanzhilfen von bis zu 50 Milliarden Dollar (rund 43 Milliarden Euro) fÃ¼r besonders bedÃ¼rftige LÃ¤nder.
Am Dienstag stellt der IWF seinen Bericht zu den Perspektiven der Weltwirtschaft vor, die sich laut Georgieva eingetrÃ¼bt haben. FÃ¼r Deutschland nehmen an der Tagung Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (beide SPD) teil.
Wirtschaft
FrÃ¼hjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt im Zeichen des Iran-Kriegs
- AFP - 13. April 2026, 04:05 Uhr
In Washington beginnt am Montag die FrÃ¼hjahrstagung des Internationalen WÃ¤hrungsfonds (IWF) und der Weltbank. Ein Schwerpunktthema sind die wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Folgen des Iran-Kriegs.
In Washington beginnt am Montag die FrÃ¼hjahrstagung des Internationalen WÃ¤hrungsfonds (IWF) und der Weltbank (ab 16.00 Uhr MESZ). Schwerpunktthema sind die wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Folgen des Iran-Kriegs. IWF-Chefin Kristalina Georgieva hatte am Donnerstag in ihrer EinfÃ¼hrungsrede gesagt, sie erwarte eine ErnÃ¤hrungskrise und nÃ¶tige Finanzhilfen von bis zu 50 Milliarden Dollar (rund 43 Milliarden Euro) fÃ¼r besonders bedÃ¼rftige LÃ¤nder.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die anstehende Anhebung der Honorare fÃ¼r Apotheker verlangt die Bundesvereinigung Deutscher ApothekerverbÃ¤nde (ABDA) nochMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Debatte Ã¼ber Reformen des Sozialstaats fordert der Volkswirt Georg Cremer eine Ã„nderung der Anrechnungssysteme fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Bauland sind in Deutschland in den vergangenen rund zehn Jahren stark gestiegen - in der Spitze fast um das Zehnfache. BesondersMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung muss Ãœbernahmen sicherheitsrelevanter und strategisch wichtiger Unternehmen durch auslÃ¤ndische Investoren aus Sicht derMehr
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der anhaltend hohen Benzinpreise fordert Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) die Bundesregierung auf, bis zumMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des Koalitionsstreits zwischen Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) und Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) wirft dieMehr