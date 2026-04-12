Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Parlamentswahl in Ungarn bereitet sich die Regierungspartei Fidesz von MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n offenbar schon auf eine mÃ¶gliche Niederlage - und eine Anfechtung des Wahlergebnisses vor. "Es werden fortlaufend Berichte Ã¼ber versuchte WahlbetrÃ¼gereien im Zusammenhang mit der Tisza-Partei eingereicht", sagte OrbÃ¡ns Sprecher Zoltan Kovacs am Sonntag.
Fidesz habe 639 FÃ¤lle von WahlverstÃ¶ÃŸen festgestellt, es gebe 74 laufenden Polizeiermittlungen. Dabei gehe es um FÃ¤lle, in denen Tisza-Kandidaten mÃ¶glicherweise Stimmen gekauft haben, und FÃ¤lle, in denen UnternehmensvorstÃ¤nde Mitarbeiter unter Druck gesetzt haben, fÃ¼r Tisza zu stimmen. Andere Berichte deuteten "auf irrefÃ¼hrende WahlkampfaktivitÃ¤ten hin". In einem Fall habe ein jÃ¼ngeres Familienmitglied den Ausweis eines Ã¤lteren Verwandten versteckt, um zu verhindern, dass er wÃ¤hlt, so OrbÃ¡ns Sprecher.
In Umfragen lag die pro-europÃ¤ische Tisza mit ihrem Spitzenkandidaten PÃ©ter Magyar zuletzt vorn. Die Wahllokale in Ungarn schlieÃŸen um 19 Uhr, ein verlÃ¤sslicher Trend ist aber oft erst Stunden spÃ¤ter zu erkennen. Magyar will laut Informationen der dts Nachrichtenagentur aber bereits um 19:30 Uhr das erste Mal vor seinen AnhÃ¤ngern in Budapest sprechen, fÃ¼r 22:30 Uhr ist ein zweiter Redeauftritt geplant.
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Wahl in Ungarn: OrbÃ¡ns Sprecher wittert schon Betrug
- dts - 12. April 2026, 16:24 Uhr
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Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Parlamentswahl in Ungarn bereitet sich die Regierungspartei Fidesz von MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n offenbar schon auf eine mÃ¶gliche Niederlage - und eine Anfechtung des Wahlergebnisses vor. "Es werden fortlaufend Berichte Ã¼ber versuchte WahlbetrÃ¼gereien im Zusammenhang mit der Tisza-Partei eingereicht", sagte OrbÃ¡ns Sprecher Zoltan Kovacs am Sonntag.
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