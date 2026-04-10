Ungarn: Orban kÃ¤mpft mit scharfen VorwÃ¼rfen an die Opposition gegen eine mÃ¶gliche Niederlage

Orban im Wahlkampfendspurt

Kurz vor der Parlamentswahl in Ungarn am Sonntag hat Regierungschef Viktor Orban den Ton gegen die in Umfragen fÃ¼hrende Opposition noch einmal drastisch verschÃ¤rft.

Kurz vor der Parlamentswahl in Ungarn am Sonntag hat Regierungschef Viktor Orban den Ton gegen die in Umfragen fÃ¼hrende Opposition noch einmal drastisch verschÃ¤rft. Er warf seinen Gegnern am Freitag in einem Facebook-Post vor, "vor nichts zurÃ¼ckzuschrecken, um die Macht zu ergreifen" und sich mit auslÃ¤ndischen Geheimdiensten zu verschwÃ¶ren.Â US-PrÃ¤sident Donald Trump gab ihm derweil abermals SchÃ¼tzenhilfe und rief die Ungarn auf, fÃ¼r den Rechtsnationalisten zu stimmen. Nach 16 Jahren im Amt kÃ¶nnten Orban und seine Fidesz-Partei am Sonntag abgewÃ¤hlt werden.Â



Die Opposition versuche, "Chaos, Druck und eine internationale DÃ¤monisierung zu nutzen, um die Entscheidung des ungarischen Volkes infrage zu stellen", schrieb Orban weiter. Es gebe "Gewaltandrohungen" gegen seine AnhÃ¤nger, "frei erfundene VorwÃ¼rfe des Wahlbetrugs" sowie "vorab organisierte Demonstrationen" noch vor Beginn der AuszÃ¤hlung.Â



Sein Herausforderer Peter Magyar von der Tisza-Partei, die in Umfragen unabhÃ¤ngiger Institute vorne liegt, reagierte mit Ã¤hnlich scharfen VorwÃ¼rfen: Die Fidesz-Partei begehe seit Monaten Wahlbetrug und kriminelle Handlungen und organisiere Geheimdienstaktionen, Desinformation und Falschmeldungen, erklÃ¤rte Magyar ebenfalls auf Facebook. "Das Ã¤ndert nichts daran, dass Tisza diese Wahl gewinnen wird."



Orban werde genau von den Leuten aus dem Amt entfernt werden, "die er verlassen und betrogen hat: Millionen von ungarischen BÃ¼rgern", schrieb der OppositionsfÃ¼hrer weiter, der bis vor wenigen Jahren selbst Fidesz-Mitglied und Teil des Systems Orban war.



US-PrÃ¤sident Trump wandte sich in seinem Onlinedienst Truth Social am Donnerstagabend (Ortszeit) direkt an die Ungarn. "Geht raus und stimmt fÃ¼r Viktor Orban. Er ist ein echter Freund, KÃ¤mpfer und Sieger und hat meine komplette und totale UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Wiederwahl als MinisterprÃ¤sident von Ungarn", erklÃ¤rte Trump.Â



Orban regiert Ungarn ununterbrochen seit 2010, als er zum zweiten Mal in Budapest an die Macht kam. Er ist der engste VerbÃ¼ndete von US-PrÃ¤sident Trump in der EU - und auch von dessen russischem Kollegen Wladimir Putin. Am Dienstag war US-VizeprÃ¤sident JD Vance nach Budapest gereist, um Orban im Wahlkampf zu unterstÃ¼tzen, wie schon zuvor im Februar US-AuÃŸenminister Marco Rubin.Â



Mit BrÃ¼ssel liegt Orban hÃ¤ufig Ã¼ber Kreuz, immer wieder torpedierte er Entscheidungen, die innerhalb der Union einstimmig gefÃ¤llt werden mÃ¼ssen. EU-Partner werfen ihm seine NÃ¤he zu Russland, seine Blockadehaltung in der Ukraine-Politik, Korruption sowie Defizite bei der Rechtsstaatlichkeit vor. Experten gehen davon aus, dass auch Russland versucht, die Wahl zugunsten Orbans zu beeinflussen.Â



In den 16 Jahren seiner Regierungszeit lieÃŸ Orban unter anderem die Wahlgesetzgebung zugunsten seiner Fidesz-Partei Ã¤ndern. Auch die Medienlandschaft in Ungarn hat sich unter seiner Regierung grundlegend verÃ¤ndert. Viele unabhÃ¤ngige Medien mussten schlieÃŸen, andere wurden von Orban-VerbÃ¼ndeten aufgekauft und zu Fidesz-Sprachrohren.



WÃ¤hrend die ungarische Opposition befÃ¼rchtet, dass Orban das Wahlergebnis im Falle einer Niederlage nicht anerkennen wird, zeigten sich Abgeordnete des Europarats kÃ¼rzlich besorgt Ã¼ber den "toxischen" Charakter des Wahlkampfs. Dieser sei durch "Hetzpropaganda" der Regierung Orban geprÃ¤gt, hieÃŸ es.



paj/ju