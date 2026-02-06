Olympisches Feuer entzÃ¼ndet - Winterspiele haben offiziell begonnen

Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schon lange versprochenen Eckpunkte fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz sollen nun bald kommen. "Beim Heizungsgesetz werden wir in der kommenden Mehr

Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen des Mehr