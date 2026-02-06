Mailand (dts Nachrichtenagentur) - Die Olympischen Winterspiele 2026 haben offiziell begonnen. Nachdem die ersten Wettbewerbe bereits stattgefunden haben, gab es am Freitagabend in Mailand eine beeindruckende Show, die das Thema "Harmonie" in den Mittelpunkt stellte - aber nicht ganz konfliktfrei blieb.
Die dreimaligen Ski-Alpin-Olympiasieger Deborah Compagnoni und Alberto Tomba entzÃ¼ndeten das olympische Feuer, Italiens PrÃ¤sident Sergio Mattarella erklÃ¤rte die Spiele fÃ¼r erÃ¶ffnet.
Ein HÃ¶hepunkt der vorherigen Show war der Auftritt von Mariah Carey, die den Klassiker "Nel blu, dipinto di blu" auf Italienisch sang. Die italienische Nationalhymne wurde von Laura Pausini vorgetragen, was fÃ¼r GÃ¤nsehaut im Stadion sorgte.
Besonders groÃŸen Jubel ernteten die Athleten aus der Ukraine, wÃ¤hrend das israelische Team bei seinem Einlauf mit Buhrufen und Pfiffen "begrÃ¼ÃŸt" wurde. Die deutschen Athleten wurden von NHL-Star Leon Draisaitl und Skispringerin Katharina Schmid angefÃ¼hrt.
Sport
Olympische Winterspiele erÃ¶ffnet
- dts - 6. Februar 2026, 23:28 Uhr
