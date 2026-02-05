MilitÃ¤rexperte Masala vor Talkshow-Auftritten nicht nervÃ¶s

Carlo Masala (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Carlo Masala, MilitÃ¤rexperte und hÃ¤ufiger Talkshow-Gast, ist nach eigenen Angaben vor seinen Auftritten nicht nervÃ¶s. "Ich habe frÃ¼her Musik gemacht und mir damit mein Studium finanziert", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". Er habe es immer total unangenehm gefunden, auf der BÃ¼hne zu stehen mit einer Band. "Aber stellen Sie mich auf eine BÃ¼hne, und lassen Sie mich Ã¼ber internationale Politik reden - und ich werde zur Rampensau. Das ist meine Welt, da fÃ¼hle ich mich wohl", so Masala.



In der "Zeit" kamen drei der hÃ¤ufigsten GÃ¤ste politischer Talkshows zu Wort: Carlo Masala, der SPD-Politiker Ralf Stegner und die Politikjournalistin Melanie Amann. Stegner sagt Ã¼ber seine Fernsehauftritte: "Politik ist Kampfsport, und wenn man bei Lanz nicht gut vorbereitet ist, wird es ungemÃ¼tlich. Da ist VerteidigungsfÃ¤higkeit gefragt. Auch bei Maischberger kommt man mit Labern nicht durch."



Melanie Amann antwortete auf die Frage, ob die vielen Talkshow-Auftritte Spuren hinterlassen: "Im Job ist es vorgekommen, dass sich Leute vor den Kopf gestoÃŸen fÃ¼hlten, wenn ich wieder etwas bis zum Gehtnichtmehr ausfechten wollte. Das wurde sicherlich durch die Talkshows verstÃ¤rkt. Aber ich will das nicht Markus Lanz in die Schuhe schieben."

