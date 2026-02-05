Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Carlo Masala, MilitÃ¤rexperte und hÃ¤ufiger Talkshow-Gast, ist nach eigenen Angaben vor seinen Auftritten nicht nervÃ¶s. "Ich habe frÃ¼her Musik gemacht und mir damit mein Studium finanziert", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". Er habe es immer total unangenehm gefunden, auf der BÃ¼hne zu stehen mit einer Band. "Aber stellen Sie mich auf eine BÃ¼hne, und lassen Sie mich Ã¼ber internationale Politik reden - und ich werde zur Rampensau. Das ist meine Welt, da fÃ¼hle ich mich wohl", so Masala.
In der "Zeit" kamen drei der hÃ¤ufigsten GÃ¤ste politischer Talkshows zu Wort: Carlo Masala, der SPD-Politiker Ralf Stegner und die Politikjournalistin Melanie Amann. Stegner sagt Ã¼ber seine Fernsehauftritte: "Politik ist Kampfsport, und wenn man bei Lanz nicht gut vorbereitet ist, wird es ungemÃ¼tlich. Da ist VerteidigungsfÃ¤higkeit gefragt. Auch bei Maischberger kommt man mit Labern nicht durch."
Melanie Amann antwortete auf die Frage, ob die vielen Talkshow-Auftritte Spuren hinterlassen: "Im Job ist es vorgekommen, dass sich Leute vor den Kopf gestoÃŸen fÃ¼hlten, wenn ich wieder etwas bis zum Gehtnichtmehr ausfechten wollte. Das wurde sicherlich durch die Talkshows verstÃ¤rkt. Aber ich will das nicht Markus Lanz in die Schuhe schieben."
Lifestyle
MilitÃ¤rexperte Masala vor Talkshow-Auftritten nicht nervÃ¶s
- dts - 5. Februar 2026, 14:45 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Carlo Masala, MilitÃ¤rexperte und hÃ¤ufiger Talkshow-Gast, ist nach eigenen Angaben vor seinen Auftritten nicht nervÃ¶s. "Ich habe frÃ¼her Musik gemacht und mir damit mein Studium finanziert", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". Er habe es immer total unangenehm gefunden, auf der BÃ¼hne zu stehen mit einer Band. "Aber stellen Sie mich auf eine BÃ¼hne, und lassen Sie mich Ã¼ber internationale Politik reden - und ich werde zur Rampensau. Das ist meine Welt, da fÃ¼hle ich mich wohl", so Masala.
Weitere Meldungen
Um vom Anstieg des Goldpreises zu profitieren, hat ein Hotel in Macau echte Goldbarren aus dem Boden seiner markanten Lobby herausreiÃŸen lassen und verkauft. Da der betroffeneMehr
Knapp ein Jahr nach dem ZusammenstoÃŸ zweier Frachter in der Nordsee ist der KapitÃ¤n des verantwortlichen Schiffes zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das StrafmaÃŸ wurde amMehr
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der baden-wÃ¼rttembergische MinisterprÃ¤sident Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne) freut sich auf das nahende Ende seiner Amtszeit. "Ich bin froh,Mehr
Top Meldungen
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlÃ¤ngert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte dieMehr
EU-LÃ¤nder dÃ¼rfen den Anbau von gentechnisch verÃ¤nderten Pflanzen verbieten. Das im EU-Recht vorgesehene Verfahren ist weder unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig noch diskriminierend undMehr
Nach HandelsvertrÃ¤gen mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten und Indien hofft die EU auf den baldigen Abschluss eines weiteren Abkommens mit Australien. EU-HandelskommissarMehr