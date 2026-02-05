Rechnungshof beklagt Verschwendung bei Vermittlung von Arztterminen

Arztpraxis fÃ¼r Allgemeinmedizin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrechnungshof sieht trotz Mehrausgaben in HÃ¶he von 2,9 Milliarden Euro keine Verbesserung bei den Wartezeiten auf Arzttermine. Er fordert daher die Abschaffung der VergÃ¼tungsregelungen des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG).



"Krankenkassen zahlten bis Mitte des Jahres 2024 zusÃ¤tzlich 2,9 Milliarden Euro, um ihren Versicherten einen besseren Zugang zur Ã¤rztlichen Versorgung zu gewÃ¤hren. Einen solchen konnte die bisherige Evaluation aber nicht bestÃ¤tigen", heiÃŸt es im an den Haushaltsausschuss des Bundestags adressierten Bericht vom 5. Februar, Ã¼ber den POLITICO berichtet. Die Wartezeiten hÃ¤tten sich stattdessen sogar durchschnittlich um eine Woche verlÃ¤ngert, schreibt der Bundesrechnungshof.



Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) plant laut des Berichts, das TSVG erst mit der EinfÃ¼hrung des PrimÃ¤rarztsystems zu Ã¼berprÃ¼fen. Das ist dem Bundesrechnungshof jedoch zu spÃ¤t. Bis dahin wÃ¼rde weiterhin unnÃ¶tig Geld ausgegeben. UrsprÃ¼nglich sollten Patienten mit dem Gesetz aus dem Jahr 2019 schneller Arzttermine erhalten. Ã„rzte erhalten seitdem fÃ¼r eine Reihe von Terminen eine zusÃ¤tzliche VergÃ¼tung. Die durchschnittliche Wartezeit fÃ¼r einen Facharzttermin fÃ¼r gesetzlich Versicherte stieg jedoch seit 2019 von 33 auf 42 Tage im Jahr 2024.

