Um vom Anstieg des Goldpreises zu profitieren, hat ein Hotel in Macau echte Goldbarren aus dem Boden seiner markanten Lobby herausreiÃŸen lassen und verkauft. Da der betroffene Bereich ohnehin renoviert und saniert werden solle, seien die Goldbarren mit einem Gewicht von 79 Kilogramm kÃ¼nftig nicht mehr relevant fÃ¼r das Hotelkonzept, erklÃ¤rte der Betreiber des Grand Emperor Hotels in dem chinesischen Sonderverwaltungsgebiet. Der Verkauf der Barren brachte umgerechnet gut zehn Millionen Euro ein.
Der deutliche Anstieg des Goldpreises in den vergangenen Monaten sei eine "gute Gelegenheit" fÃ¼r die Aktion gewesen, erklÃ¤rten die Betreiber. Das 2006 in der Casino-Stadt erÃ¶ffnete Grand Emperor Hotel war bekannt fÃ¼r seinen opulenten "goldenen Weg" mit dutzenden Ein-Kilogramm-Goldbarren, die in den Boden der Eingangshalle eingelassen waren. Im vergangenen Oktober stellte das Hotel seinen Spielbetrieb ein, nachdem die Vorschriften fÃ¼r den Betrieb von Casinos verschÃ¤rft worden waren.
Die ehemalige portugiesische Kolonie Macau ist das einzige Gebiet Chinas, in dem GlÃ¼cksspiel erlaubt ist.
Lifestyle
Hoher Goldpreis: Hotel in Macau reiÃŸt echte Goldbarren aus Lobbyboden
- AFP - 5. Februar 2026, 14:22 Uhr
Um vom Anstieg des Goldpreises zu profitieren, hat ein Hotel im chinesischen Sonderverwaltungsgebiet Macau echte Goldbarren aus dem Boden seiner markanten Lobby herausgerissen.
Um vom Anstieg des Goldpreises zu profitieren, hat ein Hotel in Macau echte Goldbarren aus dem Boden seiner markanten Lobby herausreiÃŸen lassen und verkauft. Da der betroffene Bereich ohnehin renoviert und saniert werden solle, seien die Goldbarren mit einem Gewicht von 79 Kilogramm kÃ¼nftig nicht mehr relevant fÃ¼r das Hotelkonzept, erklÃ¤rte der Betreiber des Grand Emperor Hotels in dem chinesischen Sonderverwaltungsgebiet. Der Verkauf der Barren brachte umgerechnet gut zehn Millionen Euro ein.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Carlo Masala, MilitÃ¤rexperte und hÃ¤ufiger Talkshow-Gast, ist nach eigenen Angaben vor seinen Auftritten nicht nervÃ¶s. "Ich habe frÃ¼her MusikMehr
Knapp ein Jahr nach dem ZusammenstoÃŸ zweier Frachter in der Nordsee ist der KapitÃ¤n des verantwortlichen Schiffes zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das StrafmaÃŸ wurde amMehr
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der baden-wÃ¼rttembergische MinisterprÃ¤sident Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne) freut sich auf das nahende Ende seiner Amtszeit. "Ich bin froh,Mehr
Top Meldungen
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlÃ¤ngert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte dieMehr
EU-LÃ¤nder dÃ¼rfen den Anbau von gentechnisch verÃ¤nderten Pflanzen verbieten. Das im EU-Recht vorgesehene Verfahren ist weder unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig noch diskriminierend undMehr
Nach HandelsvertrÃ¤gen mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten und Indien hofft die EU auf den baldigen Abschluss eines weiteren Abkommens mit Australien. EU-HandelskommissarMehr