Hoher Goldpreis: Hotel in Macau reiÃŸt echte Goldbarren aus Lobbyboden

Gold

Um vom Anstieg des Goldpreises zu profitieren, hat ein Hotel im chinesischen Sonderverwaltungsgebiet Macau echte Goldbarren aus dem Boden seiner markanten Lobby herausgerissen.

Um vom Anstieg des Goldpreises zu profitieren, hat ein Hotel in Macau echte Goldbarren aus dem Boden seiner markanten Lobby herausreiÃŸen lassen und verkauft. Da der betroffene Bereich ohnehin renoviert und saniert werden solle, seien die Goldbarren mit einem Gewicht von 79 Kilogramm kÃ¼nftig nicht mehr relevant fÃ¼r das Hotelkonzept, erklÃ¤rte der Betreiber des Grand Emperor Hotels in dem chinesischen Sonderverwaltungsgebiet. Der Verkauf der Barren brachte umgerechnet gut zehn Millionen Euro ein.



Der deutliche Anstieg des Goldpreises in den vergangenen Monaten sei eine "gute Gelegenheit" fÃ¼r die Aktion gewesen, erklÃ¤rten die Betreiber. Das 2006 in der Casino-Stadt erÃ¶ffnete Grand Emperor Hotel war bekannt fÃ¼r seinen opulenten "goldenen Weg" mit dutzenden Ein-Kilogramm-Goldbarren, die in den Boden der Eingangshalle eingelassen waren. Im vergangenen Oktober stellte das Hotel seinen Spielbetrieb ein, nachdem die Vorschriften fÃ¼r den Betrieb von Casinos verschÃ¤rft worden waren.



Die ehemalige portugiesische Kolonie Macau ist das einzige Gebiet Chinas, in dem GlÃ¼cksspiel erlaubt ist.