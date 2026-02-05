Lifestyle

Frachter-Kollision in der Nordsee: Sechs Jahre Haft fÃ¼r KapitÃ¤n

  • AFP - 5. Februar 2026, 14:21 Uhr
Bild vergrößern: Frachter-Kollision in der Nordsee: Sechs Jahre Haft fÃ¼r KapitÃ¤n
Ausgebrannter Frachter "Solong"
Bild: AFP

Knapp ein Jahr nach dem ZusammenstoÃŸ zweier Frachter in der Nordsee ist der KapitÃ¤n des verantwortlichen Schiffes zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.

Knapp ein Jahr nach dem ZusammenstoÃŸ zweier Frachter in der Nordsee ist der KapitÃ¤n des verantwortlichen Schiffes zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das StrafmaÃŸ wurde am Donnerstag von einem Gericht in London verkÃ¼ndet. Dieses hatte den aus Russland stammenden KapitÃ¤n des Schiffes der Hamburger Reederei Ernst Russ bereits Anfang der Woche der fahrlÃ¤ssigen TÃ¶tung schuldig befunden. Bei dem UnglÃ¼ck war ein Mensch getÃ¶tet worden.Â 

Das Frachtschiff "Solong" der Hamburger Reederei Ernst Russ hatte im MÃ¤rz 2025 in der Nordsee den vom US-MilitÃ¤r gecharterten Tanker "Stena Immaculate" gerammt. Dieser ankerte zu diesem Zeitpunkt rund 20 Kilometer vor der KÃ¼ste der britischen Grafschaft Yorkshire.Â Durch die Kollision brach auf beiden Schiffen Feuer aus, ein Besatzungsmitglied der "Solong" kam ums Leben. Der Tod des philippinischen Besatzungsmitglieds "war vÃ¶llig vermeidbar, und die Schuld liegt allein bei Wladimir Motin", befand das Gericht mit Blick auf den verurteilten KapitÃ¤n.

Die "Stena Immaculate" war zum Zeitpunkt der Kollision mit Flugbenzin beladen, das teils ins Meer lief. Eine zwischenzeitlich befÃ¼rchtete Umweltkatastrophe konnte aber verhindert werden.

