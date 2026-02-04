GrÃ¼ne kritisieren UntÃ¤tigkeit gegen russische Schattenflotte

Container (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung kann nach eigenen Angaben nicht beziffern, wie viele Schiffe der russischen Schattenflotte seit 2022 die deutsche AusschlieÃŸliche Wirtschaftszone durchquert haben. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion hervor, Ã¼ber die der "Spiegel" berichtet.



Der Anteil sogenannter "Substandard-Vessels" sei "nicht ermittelbar", da diese Schiffe HÃ¤fen mit Hafenstaatkontrollen gezielt meiden wÃ¼rden, heiÃŸt es in der Antwort des Verkehrsministeriums. Mit "Substandard-Vessels" gemeint sind jene Schiffe, die internationale Sicherheits-, Umwelt- oder Sozialstandards nicht erfÃ¼llen. Bis einschlieÃŸlich November seien die BehÃ¶rden nur in einem einzigen Fall gegen ein Schiff der Schattenflotte tÃ¤tig geworden. Im Dezember gab es einen zweiten Fall.



"Die Bundesregierung toleriert durch ihr ausbleibendes Handeln die Finanzierung des russischen Angriffskrieges Ã¼ber den Export russischen Ã–ls durch die Ostsee, der zudem mit einer massiven Gefahr fÃ¼r die Umwelt einhergeht", kritisiert Anton Hofreiter, Bundestagsabgeordneter der GrÃ¼nen, der die Anfrage initiiert hatte.



Auch die Reederbranche zeigt sich besorgt. Der Verband Deutscher Reeder bezeichnete das regelmÃ¤ÃŸige Abschalten der Ortungssysteme durch die Schattenflotte als "gewaltiges Umweltrisiko". Ein TankerunglÃ¼ck mit auslaufendem Ã–l in der Ostsee hÃ¤tte verheerende Folgen fÃ¼r das fragile Ã–kosystem des fast geschlossenen Binnenmeeres. Bei einem Unfall wÃ¤re meist kein Versicherer greifbar, die Kosten blieben an den Anrainerstaaten hÃ¤ngen.



Experten des German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS), eines Bundeswehr-Thinktanks, fordern in einem Papier vom November ein zentrales europÃ¤isches Informationszentrum, in dem Erkenntnisse Ã¼ber die Schattenflotte gesammelt werden. Das sogenannte Fusion-Center solle Daten europÃ¤ischer BehÃ¶rden bÃ¼ndeln und ein gemeinsames maritimes Lagebild erstellen.



Die Bundesregierung reagierte gegenÃ¼ber der Kleinen Anfrage der GrÃ¼nen auf den Vorschlag ausweichend: Man prÃ¼fe "fortlaufend" die EffektivitÃ¤t der Sanktionen. Man sehe weder "wesentliche DatenlÃ¼cken" noch "Kooperationsdefizite" innerhalb der EU.

