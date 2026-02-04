Brennpunkte

Epstein-AffÃ¤re: Trump will das Thema abhaken

  • AFP - 4. Februar 2026, 05:31 Uhr
Trump im Oval Office
Nach der VerÃ¶ffentlichung neuer Dokumente in der AffÃ¤re um den verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein hat US-PrÃ¤sident Donald Trump gefordert, das Thema abzuhaken.

Über ihn sei bei der Veröffentlichung nichts herausgekommen, erklärte Trump. "Außer, dass es sich buchstäblich um eine Verschwörung gegen mich durch Epstein und andere Personen handelte", fügte er hinzu. Der Fall sei kein Problem der Republikaner, sondern der Demokraten, betonte Trump in einem Versuch, das Augenmerk auf den früheren US-Präsidenten Bill Clinton und dessen Ehefrau und frühere US-Außenministerin Hillary Clinton zu lenken. "Es ist eine Schande", sagte Trump über das Ehepaar.

Ãœber ihn sei bei der VerÃ¶ffentlichung nichts herausgekommen, erklÃ¤rte Trump. "AuÃŸer, dass es sich buchstÃ¤blich um eine VerschwÃ¶rung gegen mich durch Epstein und andere Personen handelte", fÃ¼gte er hinzu. Der Fall sei kein Problem der Republikaner, sondern der Demokraten, betonte Trump in einem Versuch, das Augenmerk auf den frÃ¼heren US-PrÃ¤sidenten Bill Clinton und dessen Ehefrau und frÃ¼here US-AuÃŸenministerin Hillary Clinton zu lenken. "Es ist eine Schande", sagte Trump Ã¼ber das Ehepaar.

Clintons Name taucht wie der Trumps und zahlreicher weiterer Politiker und Prominenter in den bisher verÃ¶ffentlichten Epstein-Akten auf. Ein Fehlverhalten konnte weder Clinton noch Trump nachgewiesen werden.

Trump, den der Fall Epstein seit Monaten belastet, versucht, die Aufmerksamkeit in der AffÃ¤re auf Bill Clinton zu lenken. Der Republikaner hatte Bill Clinton unterstellt, dieser habe deutlich mehr mit Epstein zu tun gehabt als er selbst. Trump veranlasste deshalb Ermittlungen gegen den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten und weitere Politiker der oppositionellen Demokratischen Partei.

Dem bis in hÃ¶chste Kreise international vernetzten Finanzberater und MillionÃ¤r Epstein wurde vorgeworfen, in der Vergangenheit mehr als tausend MÃ¤dchen und Frauen missbraucht und teils Prominenten zugefÃ¼hrt zu haben. Der Ã¼ber Jahre mit Trump befreundete Epstein war bereits 2008 verurteilt worden, weil er die Dienste von minderjÃ¤hrigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft lautete die Strafe damals aber nur 18 Monate GefÃ¤ngnis.

2019 wurde Epstein unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von MinderjÃ¤hrigen erneut festgenommen. Rund einen Monat nach seiner Festnahme wurde der 66-JÃ¤hrige erhÃ¤ngt in seiner New Yorker GefÃ¤ngniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.

Am Freitag waren zahlreiche weitere Dokumente aus den Epstein-Akten freigegeben worden, wodurch immer neue Kontakte des SexualstraftÃ¤ters publik wurden. So taucht laut norwegischen Medien hunderte Male der Name von Kronprinzessin Mette-Marit in den neuen Akten auf. Auch der Name des frÃ¼heren franzÃ¶sischen Kultur- und Bildungsministers Jack Lang kommt in den neuen Epstein-Akten vor. Der britische Premierminister Keir Starmer ordnete eine Untersuchung zu den Kontakten des frÃ¼heren britischen Botschafters in den USA, Peter Mandelson, zu Epstein an.

