Pistorius nach Start von Fragebogenaktion zuversichtlich fÃ¼r Verzicht auf Wehrpflicht

Pistorius (r.) und Bundeswehr-Generalinspekteur Breuer

Wenige Wochen nach dem Start der Fragebogenaktion zur Erfassung von kÃ¼nftigen Wehrdienstleistenden hat sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zuversichtlich gezeigt, auch kÃ¼nftig auf eine allgemeine Wehrpflicht verzichten zu kÃ¶nnen. "Wenn es so lÃ¤uft, wie ich mir das vorstelle, werden wir in Friedenszeiten ohne Wehrpflicht auskommen", sagte Pistorius der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwochausgabe). Dies bleibe auch das Ziel der Bundesregierung.Â



Bislang seien rund 40.000 FragebÃ¶gen verschickt worden, erklÃ¤rte Pistorius. Einige RÃ¼ckmeldungen seien bereits eingegangen, "aber die sind natÃ¼rlich noch nicht reprÃ¤sentativ". Erst in den nÃ¤chsten zwei, drei Monaten werde ein erstes aussagefÃ¤higes Bild vorliegen.



Schon jetzt kÃ¶nne jedoch gesagt werden: "Bereits bevor wir den Wehrdienst durch das neue Gesetz attraktiver gemacht haben, sind die Bewerberzahlen spÃ¼rbar gestiegen", sagte Pistorius. "Mit 25.000 Neueinstellungen und insgesamt 184.200 Soldaten haben wir in der Bundeswehr im vergangenen Jahr den hÃ¶chsten Personalstand seit mehr als einem Jahrzehnt erreicht", erklÃ¤rte der Verteidigungsminister.Â



Ziel sei es, junge Frauen und MÃ¤nner fÃ¼r die Bundeswehr zu gewinnen, "die sich von sich aus fÃ¼r die Sicherheit unseres Landes einsetzen wollen", betonte Pistorius. "Unser Wehrdienst ist kein Strafdienst, sondern ein Dienst an unserem Land", fÃ¼gte er hinzu.



Die Bundeswehr sei verteidigungsfÃ¤hig, erklÃ¤rte Pistorius. "Unsere StreitkrÃ¤fte sind gut aufgestellt." Die Bundeswehr sei schon jetzt eine der am besten aufgestellten und am besten ausgebildeten Armeen in Europa.Â



Durch die seit Jahresbeginn geltende Wehrdienstreform mÃ¼ssen 18-jÃ¤hrige MÃ¤nner verpflichtend einen Fragebogen ausfÃ¼llen und dann zur Musterung. Die Entscheidung Ã¼ber den Dienst bei der Bundeswehr bleibt aber freiwillig. Ziel ist es, die Zahl der aktiven Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten bis 2035 von derzeit gut 184.000 auf 255.000 bis 270.000 zu erhÃ¶hen.



Das Gesetz Ã¼ber den freiwilligen Wehrdienst nennt dabei fÃ¼r jedes Jahr bis 2035 einen Zielkorridor bei den Personalzahlen. Es lÃ¤sst allerdings offen, wann Ã¼berprÃ¼ft wird, ob diese Wegmarken auch erreicht worden sind.



Ist dies nicht der Fall, kÃ¶nnte eine sogenannte Bedarfswehrpflicht kommen. Diese soll dann die LÃ¼cken zwischen dem Bedarf der StreitkrÃ¤fte und der tatsÃ¤chlichen Zahl der zur VerfÃ¼gung stehenden Soldatinnen und Soldaten schlieÃŸen.Â