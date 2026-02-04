Washington erneuert Handelsabkommen mit afrikanischen LÃ¤ndern bis Ende des Jahres

Trump im Oval Office

Die US-Regierung hat das Handelsabkommen African Growth and Opportunity Act (Agoa) mit dutzenden afrikanischen LÃ¤ndern bis zum Ende des Jahres erneuert. Die Erneuerung gelte rÃ¼ckwirkend ab dem 30. September 2025, als das Abkommen ausgelaufen war, erklÃ¤rte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer am Dienstag (Ortszeit).Â Agoa gewÃ¤hrt einigen afrikanischen Produkten zollfreien Zugang auf dem US-Markt.



Agoa ist ein Eckpfeiler der Handelsbeziehungen zwischen den USA und vielen afrikanischen LÃ¤ndern. Es war im Jahr 2000 in Kraft getreten und galt fÃ¼r 32 afrikanische Staaten. Im September vergangenen Jahres hatte Washington das Abkommen auslaufen lassen.



Im Jahr 2024 waren im Rahmen des Abkommens Waren im Wert von 8,23 Milliarden Dollar (6,96 Milliarden Euro) exportiert worden, wie die US-Kommission fÃ¼r Internationalen Handel mitteilte. Davon stammte die HÃ¤lfte aus SÃ¼dafrika, hauptsÃ¤chlich Autos, Edelmetalle und landwirtschaftliche Erzeugnisse, und ein FÃ¼nftel aus Nigeria, hauptsÃ¤chlich ErdÃ¶l und andere Energieprodukte.



Die US-Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump setzte das Auslaufen des Abkommens als Druckmittel gegenÃ¼ber den afrikanischen LÃ¤ndern ein. So hatte Ghanas AuÃŸenminister Samuel Okudzeto Ablakwa im Oktober erklÃ¤rt, dass Washington die VerlÃ¤ngerung unter anderem an die Aufnahme von aus den USA abgeschobenen Menschen durch sein Land geknÃ¼pft habe.



Das WeiÃŸe Haus hat zudem mehrfach gefordert, dass afrikanische LÃ¤nder sich stÃ¤rker fÃ¼r US-Produkte Ã¶ffnen mÃ¼ssten. Greer erklÃ¤rte, dass "ein Agoa des 21. Jahrhunderts mehr von unseren Handelspartnern verlangen und amerikanischen Unternehmen, Landwirten und ViehzÃ¼chtern einen besseren Marktzugang bieten muss". Er wolle mit US-Abgeordneten zusammenarbeiten, um "das Programm zu modernisieren und es an PrÃ¤sident Trumps 'America First'-Politik (Amerika zuerst) auszurichten".