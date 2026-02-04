Brennpunkte

Human Rights Watch zeichnet dÃ¼steres Bild bei Menschenrechten

  • AFP - 4. Februar 2026, 06:01 Uhr
Bild vergrößern: Human Rights Watch zeichnet dÃ¼steres Bild bei Menschenrechten
Anti-Trump-Protest in Los Angeles
Bild: AFP

Systematische Angriffe auf den Rechtsstaat, geschwächte internationale Institutionen und eine Aushöhlung von Grundrechten: Human Rights Watch (HRW) zeichnet in seinem Jahresbericht ein düsteres Bild der internationalen Menschenrechtslage.

Systematische Angriffe auf den Rechtsstaat, geschwÃ¤chte internationale Institutionen und eine AushÃ¶hlung von Grundrechten: Die Organisation Human Rights Watch (HRW) zeichnet ein dÃ¼steres Bild der internationalen Menschenrechtslage. "Das globale Menschenrechtssystem ist in akuter Gefahr", erklÃ¤rte HRW-Exekutivdirektor Philippe Bolopion anlÃ¤sslich der VerÃ¶ffentlichung des Berichts der Organisation zur weltweiten Lage der Menschenrechte am Mittwoch. Human Rights Watch forderte eine "strategische Allianz menschenrechtsorientierter Demokratien", um diesen Trend aufzuhalten.

In ihrem Jahresbericht dokumentiert die Organisation die Menschenrechtslage in mehr als hundert LÃ¤ndern. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf den USA. PrÃ¤sident Donald Trump "und eine sich ausbreitende autoritÃ¤re Welle" hÃ¤tten "weltweit verheerende Auswirkungen auf die Wahrung und den Schutz der Menschenrechte verursacht", erklÃ¤rte die Menschenrechtsorganisation. In Verbindung mit den langjÃ¤hrigen BemÃ¼hungen Chinas und Russlands, die regelbasierte Weltordnung zu schwÃ¤chen, hÃ¤tten die MaÃŸnahmen der Trump-Regierung erhebliche globale Folgen.

So droht nach den Worten von HRW-Exekutivdirektor Bolopion "die Architektur zu verschwinden", auf die sich Verteidiger der Menschenrechte bisher verlassen hÃ¤tten, um Freiheitsrechte zu schÃ¼tzen. Dies gilt laut HRW etwa fÃ¼r die internationale Gerichtsbarkeit zur Ahndung von Menschenrechtsverbrechen.Â 

HRW nennt in seinem Jahresbericht als Beispiele fÃ¼r gezielte Angriffe auf die Menschenrechte in den USA die bewaffneten EinsÃ¤tze der GrenzschutzbehÃ¶rden, eine "unnÃ¶tig gewaltsame und missbrÃ¤uchliche" Abschiebepraxis oder die Einstellung aller DiversitÃ¤tsprogramme.

Trump habe zudem das Vertrauen in die Unantastbarkeit von Wahlen untergraben, er greife die UnabhÃ¤ngigkeit der Justiz an und schrÃ¤nke die Rechenschaftspflicht der Regierung ein. AuÃŸerdem missbrauche er seine Macht, um politische Gegner, Medien und die Zivilgesellschaft einzuschÃ¼chtern.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, mÃ¼ssten "die Regierungen, die Menschenrechte noch schÃ¤tzen", gemeinsam mit sozialen Bewegungen, der Zivilgesellschaft und internationalen Institutionen "eine strategische Allianz bildenâ€œ, fordert Human Rights Watch.Â 

HRW-Deutschland-Direktor Philipp Frisch sieht dabei insbesondere Deutschland in der Pflicht. So mÃ¼sse sich die Bundesregierung bei der Durchsetzung internationalen Rechts mehr engagieren und die UNO angesichts ihrer Finanzierungskrise mit mehr BeitrÃ¤gen unterstÃ¼tzen. Dass deutsche Regierungen oftmals wirtschaftliche Interessen voranstellten und etwa im Nahost-Konflikt mit zweierlei MaÃŸ messen wÃ¼rden, untergrabe allerdings ihre GlaubwÃ¼rdigkeit, kritisiert Frisch. "Wir kÃ¶nnen es uns nicht leisten, auf Menschenrechte keine RÃ¼cksicht zu nehmen."

In Deutschland beklagt HRW eine zunehmende Polarisierung in der politischen Auseinandersetzung. So werde die Rhetorik der teilweise als rechtsextrem eingestuften AfD vielfach von anderen politischen Parteien Ã¼bernommen, insbesondere im Bereich der Migrationspolitik.

Die VerschÃ¤rfung der Migrations- und Asylpolitik, die Zunahme von Hassverbrechen und Hassreden sowie EinschrÃ¤nkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit gÃ¤ben auch in Deutschland Anlass zu groÃŸer Sorge, heiÃŸt es im HRW-Jahresbericht.

Durch den zunehmend polarisierten politischen Diskurs wÃ¼rden in Deutschland auch verstÃ¤rkt Freiheitsrechte eingeschrÃ¤nkt, kritisiert Human Rights Watch. Dies habe sich im vergangenen Jahr etwa in einer EinschrÃ¤nkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit bei pro-palÃ¤stinensischen Demonstrationen gezeigt.

