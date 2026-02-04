Lifestyle

Angriff auf Neonazis in Ungarn: Urteil gegen Maja T. in Budapest erwartet

  • AFP - 4. Februar 2026, 04:01 Uhr
Im Fall eines Angriffs auf mutmaÃŸliche Rechtsextremisten in Budapest vor drei Jahren wird am Mittwoch das Urteil gegen die nichtbinÃ¤re deutsche Person Maja T. erwartet.

Wegen eines Angriffs auf mutmaÃŸliche Rechtsextremisten in Budapest vor drei Jahren wird am Mittwoch das Urteil gegen die deutsche Person Maja T. erwartet. Die Sitzung in der ungarischen Hauptstadt soll um 10.30 Uhr beginnen. T. ist nicht-binÃ¤r, fÃ¼hlt sich also weder als Mann noch als Frau. Die Person war im Dezember 2023 in Berlin wegen des Vorwurfs der ungarischen BehÃ¶rden festgenommen worden, sie habe im Februar 2023 gemeinsam mit weiteren antifaschistischen Aktivisten AngehÃ¶rige der rechtsextremen Szene in Budapest angegriffen.

Im Juni 2024 folgte die Auslieferung T.s nach Ungarn - ungeachtet eines laufenden Eilverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht, das die Ãœberstellung untersagte. Der Beschluss erreichte die zustÃ¤ndigen deutschen BehÃ¶rden jedoch erst, als Maja T. schon auf dem Weg nach Ungarn war. Im vergangenen Jahr kritisierte T. eine mangelnde UnterstÃ¼tzung durch die Bundesregierung.

