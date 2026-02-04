DB InfraGo rechnet mit Jahrzehnt der Sanierungen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - DB InfraGo-Chef Philipp Nagl rechnet damit, dass sich der schlechte Zustand des Schienennetzes nur langsam verbessern wird. "Wir mÃ¼ssen mit einem Jahrzehnt der Sanierungen rechnen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgabe).
Mit Blick auf die rund 40 weiteren Generalsanierungen besonders belasteter Strecken gelte jedoch auch, dass es mit jedem fertigen Projekt besser werde. Der Prozess werde sich beschleunigen. Die MittelerhÃ¶hung des Bundes mÃ¼sse dazu fortgeschrieben und dynamisiert werden.
An dem vielfach kritisierten Sanierungs-Konzept, das auf den seit Jahrzehnten unterfinanzierten Schienen Totalsperrungen vorsieht, hÃ¤lt der Bahnmanager fest. "Die komprimierte Sanierung von ganzen Korridoren ist das beste Instrument, um den riesigen Baubedarf auf den stark belasteten Strecken abzuwickeln", sagte er.
Dass dabei auf den Einbau digitaler Elemente erstmal verzichtet werde, liege daran, dass zunÃ¤chst alte Stellwerke ausgetauscht werden mÃ¼ssten. Die HÃ¤lfte der Ã¼ber 4.000 Stellwerke sei nicht digitalisierungsfÃ¤hig. "Sie stammen aus der Vor-Computerzeit und arbeiten noch mit SeilzÃ¼gen oder elektromechanischen Walzen."
ZusÃ¤tzlich zu den Korridorsanierungen plant die DB InfraGo in diesem Jahr 28.000 kleinere Baustellen, weitere werden kurzfristig dazukommen. Regio- und GÃ¼terverkehr leiden ebenso wie FahrgÃ¤ste darunter, darÃ¼ber oft viel zu spÃ¤t informiert zu werden. "In der Kommunikation mÃ¼ssen und wollen wir besser werden", rÃ¤umte Nagl ein. Dazu habe man sich neu aufgestellt. Die Baustellen seien jedoch unverzichtbar, sagte er. "Das ist der einzige Weg, um aus dem AbwÃ¤rtstrend herauszukommen."
