Facharzt-Wartezeit fÃ¼r gesetzliche Versicherte steigt auf 42 Tage

  • dts - 4. Februar 2026
Bild vergrößern: Facharzt-Wartezeit fÃ¼r gesetzliche Versicherte steigt auf 42 Tage
Behandlungszimmer beim Arzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Gesetzlich Versicherte mussten 2024 lÃ¤nger auf einen Facharzttermin warten als noch vor einigen Jahren. Das geht aus Antworten des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, Ã¼ber die die "Rheinische Post" in ihrer Mittwochausgabe berichtet.

Laut einer Versichertenbefragung, auf die sich die Bundesregierung beruft, betrug die Wartezeit im Jahr 2024 im Schnitt 42 Tage. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 33 Tage. Die Zahlen beziehen sich auf Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), die mindestens einen Tag auf Facharzttermine gewartet haben.

Zugleich sind die jÃ¤hrlichen GKV-Ausgaben fÃ¼r offene Sprechstunden bei Ã„rzten rasant gestiegen. Die extrabudgetÃ¤re VergÃ¼tung fÃ¼r Leistungen im Rahmen offener Sprechstunden kletterte im Jahr 2023 auf rund 814 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2022 waren es noch 547 Millionen Euro, im Jahr 2020 rund 291 Millionen Euro.

Bestimmte Ã„rzte mÃ¼ssen mindestens fÃ¼nf Stunden pro Woche als offene Sprechstunden ohne vorherige Terminvereinbarung anbieten mÃ¼ssen. DafÃ¼r bekommen sie zusÃ¤tzliches Geld in Form einer extrabudgetÃ¤ren VergÃ¼tung, was zu einem besseren Zugang zur Ã¤rztlichen Versorgung fÃ¼r GKV-Versicherte fÃ¼hren soll.

"Die Regelungen fÃ¼r eine bessere Versorgung und schnellere Termine sind ein Rohrkrepierer. Sie kosten die gesetzlich Versicherten mehr Geld bei schlechterer Leistung", sagte Julia-Christina Stange, Sprecherin fÃ¼r ambulante Versorgung der Linken-Fraktion, der Zeitung. "Anstatt aber endlich durchzugreifen und zu prÃ¼fen, wie sich die Versorgung tatsÃ¤chlich entwickelt, verschlieÃŸt die Regierung fest die Augen."

