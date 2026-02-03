Lifestyle

SPD lehnt Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik ab

  • dts - 3. Februar 2026, 19:51 Uhr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD lehnt den von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeschlagenen Paradigmenwechsel in der Rentenversicherung hin zu deutlich mehr Privatvorsorge ab.

"Die SPD steht zur gesetzlichen Rente als starke und verlÃ¤ssliche Basis der Altersversorgung", sagte die SPD-Vizefraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). "Sie hat uns durch HÃ¶hen und Tiefen gebracht - und das oft mit hÃ¶herer Rendite als viele kapitalgedeckte Produkte."

Zugleich seien die Sozialdemokraten "offen fÃ¼r einen kapitalgedeckten Anteil", damit auch Arbeitnehmer "von KapitalertrÃ¤gen profitieren". Es habe sich gezeigt, dass das nicht funktioniere, wenn es nicht paritÃ¤tisch, also von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemeinsam, finanziert werde. "Wir kÃ¶nnen uns daher eine obligatorische Betriebsrente vorstellen, damit eine lebensstandardsichernde Altersversorgung wieder fÃ¼r alle mÃ¶glich wird", sagte Schmidt.

