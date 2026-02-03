Lifestyle

Sportstaatsministerin spricht sich gegen Boykott der FuÃŸball-WM aus

  • dts - 3. Februar 2026, 18:56 Uhr
Bild vergrößern: Sportstaatsministerin spricht sich gegen Boykott der FuÃŸball-WM aus
Christiane Schenderlein (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Staatsministerin fÃ¼r Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein (CDU), hat sich in der Debatte um einen mÃ¶glichen Boykott der FuÃŸball-Weltmeisterschaft 2026 eindeutig positioniert. "Wir haben uns innerhalb der Bundesregierung verstÃ¤ndigt, und wenn es um einen Boykott geht, sagen wir: Das unterstÃ¼tzen wir nicht", sagte sie der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Mittwochausgabe).

Die CDU-Politikerin verwies zum einen auf die Haltung der Bundesregierung, dass man Beziehungen wie zu den USA auÃŸenpolitisch gestalte. "Der Sport darf dafÃ¼r nicht instrumentalisiert werden. DarÃ¼ber hinaus findet die kommende WM ja auch nicht nur in den USA statt, sondern auch in Kanada und Mexiko." Zum anderen erwÃ¤hnte Schenderlein die Debatte rund um die vergangene FuÃŸball-WM in Katar, als die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit "One Love"-Binde auf der TribÃ¼ne saÃŸ und sich die deutsche Mannschaft auf dem Platz den Mund zuhielt. "Das war keine gute Situation, die da entstanden ist", so Schenderlein.

Dass an den Olympischen Spielen in Italien nur einzelne Athleten aus Russland und WeiÃŸrussland teilnehmen werden, sei laut Schenderlein "ein sinnvoller Weg". Das Internationale Paralympische Komitee hat indes verfÃ¼gt, dass Athleten aus beiden LÃ¤ndern bei den kommenden Paralympics wieder ohne jegliche Auflagen starten kÃ¶nnen. "Das wiederum sehe ich kritisch", sagte Schenderlein. "Weil es eben die MÃ¶glichkeit der Einflussnahme gibt, sobald Athleten unter offizieller Flagge stehen".

Der deutschen Auswahl wÃ¼nscht Schenderlein "jede Menge Edelmetall und ganz viele sportliche Erfolge". Ein konkretes Medaillenziel gibt sie nicht aus. "Es ist auch klar, dass die Konkurrenz nicht schlÃ¤ft, und gerade bei Olympischen Spielen kommt es immer wieder zu Ãœberraschungen", sagte die CDU-Politikerin.

