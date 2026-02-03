Lifestyle

SPD begrÃ¼ÃŸt Reise von Merz in die Golfregion

  • dts - 3. Februar 2026, 20:18 Uhr
Bild vergrößern: SPD begrÃ¼ÃŸt Reise von Merz in die Golfregion
Regierungsjet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Abflug von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in die Golfregion hat der Koalitionspartner SPD die Reise nach Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate begrÃ¼ÃŸt.

"Wir brauchen strategische Resilienz in einer multipolaren Welt, die immer weniger auf dem Fundament einer regelbasierten Ordnung funktioniert", sagte der auÃŸenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, der InternetprÃ¤senz des TV-Senders ntv. "Diese Ordnung wurde auseinandergerissen, nicht nur seitens Russlands, sondern auch durch US-PrÃ¤sident Trump. Es ist daher richtig, eine realistische AuÃŸenpolitik zu betreiben."

Europa mÃ¼sse sich mit hohem Tempo Resilienz und schnell mehr SouverÃ¤nitÃ¤t verschaffen, sagte Ahmetovic. "Es wÃ¼rde uns guttun und strategischen Spielraum verschaffen, wenn wir werte- und interessensgeleitete AuÃŸenpolitik nicht gegeneinander ausspielen", sagte der AuÃŸenpolitiker mit Blick auf die Menschenrechtslage in den drei autoritÃ¤r gefÃ¼hrten Monarchien. "Es geht aktuell um sehr viel - um die StabilitÃ¤t unserer Kontinente. Wir mÃ¼ssen jetzt klug agieren. Und manchmal wird es auch Dinge geben, die nicht sofort bei Beobachtern zu Applaus fÃ¼hren."

Ahmetovic verwies auf die groÃŸen Chancen einer engeren Kooperation mit den Golfstaaten, sei es beim Import von grÃ¼nem Wasserstoff, vertieften Handelsbeziehungen oder bei diplomatischen BemÃ¼hungen zur Stabilisierung der angrenzenden Regionen. "Die Reise des Bundeskanzlers in die drei Golfstaaten darf nicht auf Waffendeals reduziert werden, sondern muss diverse Themen behandeln: Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Investitionen sowie Ausbau grÃ¼ner Energie und Sicherheitskooperationen", sagte Ahmetovic. "Wenn das alles im Vordergrund steht, dann kann Merz punkten - und die Reise Erfolg haben."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    SPD lehnt Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik ab
    SPD lehnt Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD lehnt den von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeschlagenen Paradigmenwechsel in der Rentenversicherung hin zu deutlich mehr

    Mehr
    Null Grad und Frost: Historischer Temperatursturz in Karibikstaat Kuba
    Null Grad und Frost: Historischer Temperatursturz in Karibikstaat Kuba

    Historischer Temperatursturz in der Karibik: In Kuba sind die Temperaturen erstmals in der Geschichte des Landes auf null Grad abgesackt. Eine Wetterstation in der Provinz

    Mehr
    Sportstaatsministerin spricht sich gegen Boykott der FuÃŸball-WM aus
    Sportstaatsministerin spricht sich gegen Boykott der FuÃŸball-WM aus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Staatsministerin fÃ¼r Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein (CDU), hat sich in der Debatte um einen mÃ¶glichen Boykott der

    Mehr
    "Illegale" Werbetaktiken: Ryanair verliert vor Gericht in Belgien
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Vier Jahre Haft und fÃ¼nf Jahre Kandidaturverbot fÃ¼r Le Pen gefordert
    Vier Jahre Haft und fÃ¼nf Jahre Kandidaturverbot fÃ¼r Le Pen gefordert
    IAB: Summe der Arbeitsstunden liegt auf Rekordniveau
    IAB: Summe der Arbeitsstunden liegt auf Rekordniveau
    Nahe FlugzeugtrÃ¤ger: USA schieÃŸen iranische Drohne im Arabischen Meer ab
    Nahe FlugzeugtrÃ¤ger: USA schieÃŸen iranische Drohne im Arabischen Meer ab
    WHO: Fast vier von zehn KrebsfÃ¤llen sind vermeidbar
    WHO: Fast vier von zehn KrebsfÃ¤llen sind vermeidbar
    EU-Kommission weist neue
    EU-Kommission weist neue "Zensur"-VorwÃ¼rfe aus Washington scharf zurÃ¼ck
    Nach Anfeindungen: Trump empfÃ¤ngt Kolumbiens PrÃ¤sidenten Petro
    Nach Anfeindungen: Trump empfÃ¤ngt Kolumbiens PrÃ¤sidenten Petro

    Top Meldungen

    Bericht: EU-Kommission will der Industrie mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    Bericht: EU-Kommission will der Industrie mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will den EuropÃ¤ischen Emissionshandel fÃ¼r die Energiewirtschaft und die Industrie (EU-ETS-1) deutlich abschwÃ¤chen. Das

    Mehr
    Staatshilfen: EU-Kommission ermittelt gegen Windturbinen-Hersteller aus China
    Staatshilfen: EU-Kommission ermittelt gegen Windturbinen-Hersteller aus China

    Die EU-Kommission ermittelt wegen mutmaÃŸlich illegaler Staatshilfen gegen den chinesischen Windturbinen-Hersteller Goldwind. BrÃ¼ssel vermutet, dass Subventionen aus Peking dem

    Mehr
    Tennet: Staatlicher Einstieg erleichtert Netzausbau
    Tennet: Staatlicher Einstieg erleichtert Netzausbau

    Bayreuth (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef von Tennet Germany, Tim MeyerjÃ¼rgens, hat die Vorteile des angekÃ¼ndigten staatlichen Einstiegs bei Tennet hervorgehoben. "Wenn

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts