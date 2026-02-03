SPD begrÃ¼ÃŸt Reise von Merz in die Golfregion

Regierungsjet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Abflug von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in die Golfregion hat der Koalitionspartner SPD die Reise nach Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate begrÃ¼ÃŸt.



"Wir brauchen strategische Resilienz in einer multipolaren Welt, die immer weniger auf dem Fundament einer regelbasierten Ordnung funktioniert", sagte der auÃŸenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, der InternetprÃ¤senz des TV-Senders ntv. "Diese Ordnung wurde auseinandergerissen, nicht nur seitens Russlands, sondern auch durch US-PrÃ¤sident Trump. Es ist daher richtig, eine realistische AuÃŸenpolitik zu betreiben."



Europa mÃ¼sse sich mit hohem Tempo Resilienz und schnell mehr SouverÃ¤nitÃ¤t verschaffen, sagte Ahmetovic. "Es wÃ¼rde uns guttun und strategischen Spielraum verschaffen, wenn wir werte- und interessensgeleitete AuÃŸenpolitik nicht gegeneinander ausspielen", sagte der AuÃŸenpolitiker mit Blick auf die Menschenrechtslage in den drei autoritÃ¤r gefÃ¼hrten Monarchien. "Es geht aktuell um sehr viel - um die StabilitÃ¤t unserer Kontinente. Wir mÃ¼ssen jetzt klug agieren. Und manchmal wird es auch Dinge geben, die nicht sofort bei Beobachtern zu Applaus fÃ¼hren."



Ahmetovic verwies auf die groÃŸen Chancen einer engeren Kooperation mit den Golfstaaten, sei es beim Import von grÃ¼nem Wasserstoff, vertieften Handelsbeziehungen oder bei diplomatischen BemÃ¼hungen zur Stabilisierung der angrenzenden Regionen. "Die Reise des Bundeskanzlers in die drei Golfstaaten darf nicht auf Waffendeals reduziert werden, sondern muss diverse Themen behandeln: Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Investitionen sowie Ausbau grÃ¼ner Energie und Sicherheitskooperationen", sagte Ahmetovic. "Wenn das alles im Vordergrund steht, dann kann Merz punkten - und die Reise Erfolg haben."

