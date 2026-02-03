Null Grad und Frost: Historischer Temperatursturz in Karibikstaat Kuba

KÃ¤lte in Havanna

Historischer Temperatursturz in der Karibik: In Kuba sind die Temperaturen erstmals in der Geschichte des Landes auf null Grad abgesackt. Eine Wetterstation in der Provinz Matanzas im Norden der tropischen Insel habe einen Wert um den Gefrierpunkt von null Grad aufgezeichnet, teilte der Wetterdienst Insmet am Dienstag im Onlinenetzwerk Facebook mit. Es sei die niedrigste jemals gemessene Temperatur in dem sonnenverwÃ¶hnten Karibikstaat.Â



Das Wetterzentrum von Matanzas meldete sogar mit Frost Ã¼berzogene Felder - angesichts der sonst vorherrschenden Hitze in Kuba ein sehr ungewÃ¶hnliches PhÃ¤nomen. Der letzte Niedrigrekord von 0,6 Grad war 1996 gemessen worden. Insmet zufolge war der jetzige Temperatursturz auf eine heftige Kaltfront zurÃ¼ckzufÃ¼hren, in deren Zuge Polarluftmassen aus dem Norden des amerikanischen Kontinents auch in die Karibik strÃ¶mten.Â



In den USA sind derzeit zahlreiche Bundesstaaten von einer ungewÃ¶hnlichen KÃ¤ltewelle betroffen. Schnee und EiseskÃ¤lte trafen diesmal auch Staaten, in denen sonst deutlich mildere Winter Ã¼blich sind, darunter North Carolina und Georgia. Im eigentlich Sonnenstaat Florida lieÃŸ die KÃ¤lte sogar Leguane von den BÃ¤umen stÃ¼rzen.