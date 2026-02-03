Historischer Temperatursturz in der Karibik: In Kuba sind die Temperaturen erstmals in der Geschichte des Landes auf null Grad abgesackt. Eine Wetterstation in der Provinz Matanzas im Norden der tropischen Insel habe einen Wert um den Gefrierpunkt von null Grad aufgezeichnet, teilte der Wetterdienst Insmet am Dienstag im Onlinenetzwerk Facebook mit. Es sei die niedrigste jemals gemessene Temperatur in dem sonnenverwÃ¶hnten Karibikstaat.Â
Das Wetterzentrum von Matanzas meldete sogar mit Frost Ã¼berzogene Felder - angesichts der sonst vorherrschenden Hitze in Kuba ein sehr ungewÃ¶hnliches PhÃ¤nomen. Der letzte Niedrigrekord von 0,6 Grad war 1996 gemessen worden. Insmet zufolge war der jetzige Temperatursturz auf eine heftige Kaltfront zurÃ¼ckzufÃ¼hren, in deren Zuge Polarluftmassen aus dem Norden des amerikanischen Kontinents auch in die Karibik strÃ¶mten.Â
In den USA sind derzeit zahlreiche Bundesstaaten von einer ungewÃ¶hnlichen KÃ¤ltewelle betroffen. Schnee und EiseskÃ¤lte trafen diesmal auch Staaten, in denen sonst deutlich mildere Winter Ã¼blich sind, darunter North Carolina und Georgia. Im eigentlich Sonnenstaat Florida lieÃŸ die KÃ¤lte sogar Leguane von den BÃ¤umen stÃ¼rzen.
Lifestyle
Null Grad und Frost: Historischer Temperatursturz in Karibikstaat Kuba
- AFP - 3. Februar 2026, 19:40 Uhr
Historischer Temperatursturz in den Tropen: In Kuba sind die Temperaturen erstmals in der Geschichte des Landes auf etwa null Grad abgesackt. Eine Wetterstation in der Provinz Matanzas habe einen Wert von null Grad aufgezeichnet, teilte der Wetterdienst mit.
Historischer Temperatursturz in der Karibik: In Kuba sind die Temperaturen erstmals in der Geschichte des Landes auf null Grad abgesackt. Eine Wetterstation in der Provinz Matanzas im Norden der tropischen Insel habe einen Wert um den Gefrierpunkt von null Grad aufgezeichnet, teilte der Wetterdienst Insmet am Dienstag im Onlinenetzwerk Facebook mit. Es sei die niedrigste jemals gemessene Temperatur in dem sonnenverwÃ¶hnten Karibikstaat.Â
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Abflug von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in die Golfregion hat der Koalitionspartner SPD die Reise nach Saudi-Arabien, Katar und dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD lehnt den von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeschlagenen Paradigmenwechsel in der Rentenversicherung hin zu deutlich mehrMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Staatsministerin fÃ¼r Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein (CDU), hat sich in der Debatte um einen mÃ¶glichen Boykott derMehr
Top Meldungen
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will den EuropÃ¤ischen Emissionshandel fÃ¼r die Energiewirtschaft und die Industrie (EU-ETS-1) deutlich abschwÃ¤chen. DasMehr
Die EU-Kommission ermittelt wegen mutmaÃŸlich illegaler Staatshilfen gegen den chinesischen Windturbinen-Hersteller Goldwind. BrÃ¼ssel vermutet, dass Subventionen aus Peking demMehr
Bayreuth (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef von Tennet Germany, Tim MeyerjÃ¼rgens, hat die Vorteile des angekÃ¼ndigten staatlichen Einstiegs bei Tennet hervorgehoben. "WennMehr