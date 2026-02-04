US-Football-Liga NFL: Keine ICE-EinsÃ¤tze beim Super Bowl am Sonntag geplant

Abzeichen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE

Beim Super Bowl am Sonntag in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien sollen nach Angaben der US-Football-Liga NFL keine Razzien der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE stattfinden. Auch bei Fan-Veranstaltungen rund um das NFL-Endspiel seien keine EinsÃ¤tze von ICE oder anderen EinwanderungsbehÃ¶rden geplant, erklÃ¤rte die Sicherheitschefin der NFL, Cathy Lanier, am Dienstag. Corey Lewandowski, ein Berater des US-Heimatschutzministeriums, hatte 2024 noch EinsÃ¤tze rund um das Finale angekÃ¼ndigt.



Die US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE und andere BundesbehÃ¶rden stehen seit Monaten wegen ihres heftigen Vorgehens in mehreren US-StÃ¤dten in der Kritik. Die Bundesbediensteten sollen das von US-PrÃ¤sident Donald Trump ausgegebene Ziel umsetzen, jedes Jahr eine Million "kriminelle AuslÃ¤nder" abzuschieben. Zuletzt waren bei Protesten gegen die EinsÃ¤tze in Minneapolis zwei US-BÃ¼rger getÃ¶tet worden: Der 37-JÃ¤hrige Krankenpfleger Alex Pretti war am 24. Januar am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen worden. Zuvor war am 7. Januar die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen worden.



Der Super Bowl, das Endspiel der NFL, ist das grÃ¶ÃŸte jÃ¤hrliche Sportereignis der USA. In diesem Jahr treffen die Seattle Seahawks auf die New England Patriots.